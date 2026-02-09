Το «In the Grey», η νέα πολυαναμενόμενη περιπέτεια δράσης του Γκάι Ρίτσι, επιτέλους έχει ημερομηνία κυκλοφορίας, καθώς ανακοινώθηκε επίσημα πως βγαίνει στους κινηματογράφους τον Απρίλιο. Στην Ελλάδα πρόκειται να κάνει πρεμιέρα στις 16 Απριλίου.

Η ταινία αντιμετώπισε διάφορες αναποδιές, καθώς αρχικά ήταν προγραμματισμένη να βγει στις αίθουσες τον Ιανουάριο του 2025, αλλά η κυκλοφορία της μετατέθηκε λόγω καθυστερήσεων στην παραγωγή και αλλαγής της εταιρείας διανομής. Αν και τα κύρια γυρίσματα ολοκληρώθηκαν το 2023, απαιτούνταν επιπλέον reshoots (επαναληπτικά γυρίσματα), τα οποία όμως καθυστέρησαν καθώς, μεταξύ άλλων, οι τρεις πρωταγωνιστές: Τζέικ Τζίλενχαλ, Χένρι Καβίλ και Έιζα Γκονζάλεζ είχαν ήδη δεσμευτεί σε άλλα πρότζεκτ, με τον συντονισμό να καθίσταται λίγο δύσκολος.

Επιπλέον, άλλαξε εταιρεία διανομής, καθώς η Lionsgate, που είχε αρχικά τα δικαιώματα διανομής στις ΗΠΑ, απέσυρε αιφνιδιαστικά την ταινία από το πρόγραμμά της στα τέλη του 2024. Τελικά, η εταιρεία παραγωγής Black Bear αποφάσισε να αναλάβει η ίδια τη διανομή στις αίθουσες.

Ο Μπέντζαμιν Κράμερ, πρόεδρος της εταιρείας διανομής Black Bear Pictures στην Αμερική, δήλωσε για τον Γκάι Ρίτσι και τη συνεργασία τους μαζί του: «Ο Γκάι είναι ένας από τους κορυφαίους δημιουργούς όλων των εποχών όταν πρόκειται για δράση που είναι ταυτόχρονα διασκεδαστική και καθηλωτική. Το In the Grey συμπυκνώνει απόλυτα το χαρακτηριστικό του στυλ και το έξυπνο χιούμορ του, ενώ διαθέτει και ένα εξαιρετικά ταλαντούχο καστ, με επικεφαλής τους Τζέικ, Χένρι και Έιζα».

Τι πρόκειται να δούμε στη μεγάλη οθόνη

Ο Γκάι Ρίτσι είναι γεγονός πως βρίσκεται σε έναν σκηνοθετικό οίστρο, έχοντας ολοκληρώσει ήδη άλλα πρότζεκτ, το The Ministry of Ungentlemanly Warfare και τη σειρά The Gentlemen. Το In the Grey είναι μία καταιγιστική περιπέτεια δράσης, στην οποία πρωταγωνιστούν οι υποψήφιοι για Όσκαρ Τζέικ Τζίλενχαλ (Brokeback Mountain, Νυχτερινός Ανταποκριτής) και Ρόζαμουντ Πάικ (Gone Girl, Die Another Day) μαζί με τον Χένρι Καβίλ (Mission: Impossible – Fallout, Batman vs Superman: Dawn of Justice) και την Έιζα Γκονζάλεζ (Fast & Furious: Hobbs & Shaw, Baby Driver).

Το καστ συμπληρώνει ο Κρίστοφερ Χίβγιου (Game of Thrones, Ανωτέρα Βία) και ο βραβευμένος με Όσκαρ Φίσερ Στίβενς (Song Sung Blue, The Cove).

Μια μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων ζει στη σκιά της παγκόσμιας σκηνής, έχοντας την ικανότητα να ασκεί εξουσία και επιρροή αλλά και να χειρίζεται αυτόματα όπλα και ισχυρά εκρηκτικά. Όταν ένας αδίστακτος τύραννος αρπάζει μια περιουσία δισεκατομμυρίων, η ομάδα αναλαμβάνει να την πάρει πίσω σε μια αποστολή που για οποιοδήποτε άλλον θα ήταν αυτοκτονική. Αυτό που ξεκινά ως μια αδύνατη ληστεία εξελίσσεται σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο στρατηγικής, εξαπάτησης και επιβίωσης.

Σε έναν κόσμο όπου τίποτα δεν είναι σταθερό και οι συμμαχίες αλλάζουν από στιγμή σε στιγμή, η ταινία In The Grey συνδυάζει εκρηκτική δράση με έξυπνο χιούμορ στο αυθεντικό στυλ του Γκάι Ρίτσι. Κάθε κίνηση μπορεί να αποδειχθεί μοιραία, κάθε συμφωνία προδίδεται, κάθε σύμμαχος έχει κρυφά κίνητρα και το σχέδιο μπορεί να εκραγεί ανά πάσα στιγμή.

Σκηνοθεσία: Γκάι Ρίτσι

Ηθοποιοί: Τζέικ Τζίλενχαλ, Έιζα Γκονζάλεζ, Χένρι Καβίλ, Ρόζαμουντ Πάικ, Κρίστοφερ Χίβγιου, Φίσερ Στίβενς

Είδος: Δράσης, Δράμα

Κυκλοφορεί στις 16 Απριλίου στους κινηματογράφους από την TFG