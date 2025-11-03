Πρόκειται για μία από τις πολυαναμενόμενες ταινίες της χρονιάς κι ένα προσωπικό στοίχημα της πρωταγωνίστριας, Σίντνεϊ Σουίνι, η οποία στο νέο χολιγουντιανό biopic, Christy μεταμορφώνεται στην μποξέρ Κρίστι Μάρτιν.

Κάποιοι κάνουν λόγο για μια σίγουρη υποψηφιότητα στα Όσκαρ, μιας και το Χόλιγουντ αγαπάει τις extreme μεταμορφώσεις για ένα ρόλο και η 28χρονη Σίντνεϊ Σουίνι δε δίστασε να πάρει ακόμη και 15 κιλά, να αποκτήσει μυϊκή μάζα και να αλλάξει εντελώς την εικόνα της για να «μπει στα παπούτσια» της μποξέρ Κρίστι. Για το αν θα επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις, έχουμε δρόμο ακόμη μπροστά μας, αν και οι πρώτες κριτικές από την άλλη άκρη του Ατλαντικού δεν είναι και τόσο ενθαρρυντικές για τη νεαρή πρωταγωνίστρια.

Το σίγουρο είναι πως η ταινία Christy, που θα κάνει πρεμιέρα στους ελληνικούς κινηματογράφους στις 6 Νοεμβρίου από τη The Film Group, περιγράφει τη συναρπαστική ιστορία της Κρίστι Μάρτιν, η οποία δεν είχε ποτέ φανταστεί μια ζωή πέρα από τις ρίζες της στη μικρή πόλη της Δυτικής Βιρτζίνια – μέχρι που ανακάλυψε πως έχει ένα μοναδικό ταλέντο: να ρίχνει γροθιές. Με οδηγό το πείσμα, την αποφασιστικότητα και μια δυνατή επιθυμία για νίκη, ρίχνεται στον κόσμο της επαγγελματικής πυγμαχίας, υπό την καθοδήγηση του προπονητή και μάνατζερ – και αργότερα συζύγου της – Τζιμ, τον οποίο υποδύεται ο Μπεν Φόστερ.

Όμως, όσο δυναμική και εκρηκτική κι αν είναι πάνω στο ρινγκ, οι πιο σκληρές της μάχες δίνονται έξω απ’ αυτό – με την οικογένεια, την ταυτότητά της, και μια σχέση που απειλεί να εξελιχθεί σε ζήτημα ζωής ή θανάτου. Βασισμένη σε συγκλονιστικά αληθινά γεγονότα, η ιστορία της Κρίστι Μάρτιν είναι ένα δυνατό πορτρέτο ανθεκτικότητας, θάρρους, επιβίωσης και του αγώνα να ξαναπάρεις τη ζωή στα χέρια σου.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο πολυβραβευμένος Αυστραλός Ντέιβιντ Μισό (Animal Kingdom), σε σενάριο που έγραψε μαζί με τη Μίρα Φουλκς (Judy & Punch), βασισμένο σε μια ιστορία της Κάθριν Φουγκέιτ.

Το καστ περιλαμβάνει επίσης την Μέριτ Γουίβερ (Birdman) στον ρόλο της Τζόις Σόλτερς, της στενόμυαλης και συναισθηματικά απόμακρης μητέρας της Κρίστι, την Κέιτι Ο’ Μπράιαν (Ματωμένος Δεσμός) στον ρόλο της Λίσα Χόλεγουιν, μιας αντιπάλου της Κρίστι στην πυγμαχία, που εξελίσσεται σε αξιόπιστη φίλη, τον Ίθαν Έμπρι (Alma and Wolf) στον ρόλο του Τζόνι Σόλτερς, του υποστηρικτικού αλλά σιωπηλά συνένοχου πατέρα της Κρίστι, την Τζες Γκαμπόρ (School Spirits) στον ρόλο της Ρόζι, που εμπλέκεται σε μια μυστική ερωτική σχέση με την Κρίστι· και τον Τσαντ Κόλμαν (The Walking Dead) στον ρόλο του εκκεντρικού προαγωγού πυγμαχίας Ντον Κινγκ.

Λίγα λόγια για την ιστορία της Κρίστι

Βρέθηκε τυχαία στο χώρο της πυγμαχίας τη δεκαετία του ’80 και κατάφερε να κατακτήσει το άθλημα όπως καμία άλλη πριν από αυτήν, και να αλλάξει τον τρόπο που ο κόσμος έβλεπε το γυναικείο αθλητισμό. Θεωρείται η πιο επιτυχημένη και σημαντική γυναίκα πυγμάχος στην Αμερική.

Ήταν η πρώτη γυναίκα πυγμάχος που εμφανίστηκε στο εξώφυλλο του περιοδικού Sports Illustrated και η πρώτη που προωθήθηκε από το θρυλικό μάνατζερ πυγμαχίας Ντον Κινγκ, δίνοντας συνεχώς μάχη για να αντιμετωπίζεται ως νόμιμη ανταγωνίστρια και όχι ως ένα απλό θέαμα. Η πρωτοποριακή της κληρονομιά εδραιώθηκε τελικά όταν τιμήθηκε με την εκλογή της στο International Boxing Hall of Fame το 2020, που ήταν η πρώτη χρονιά που δόθηκε η δυνατότητα σε γυναίκες να είναι υποψήφιες.

Η ζωή της Μάρτιν είναι τόσο συγκλονιστική όσο και σκληρή. Πάλεψε σε χώρους όπου κανείς δεν περίμενε να ανήκει μια γυναίκα – και πάλεψε και έξω από αυτούς. H αθλητική της επιτυχία επισκιάστηκε τραγικά από τα χρόνια κακοποίησης που υπέστη από τον άντρα της και προπονητή της, Τζιμ Μάρτιν, ο οποίος το 2010 επιχείρησε να τη δολοφονήσει.

Εκείνη κατάφερε να επιβιώσει, κατέθεσε στο δικαστήριο και ξαναέφτιαξε τη ζωή της. Παντρεύτηκε ξανά, αυτή τη φορά τη Λίσα Χόλεγουιν, πρώην αντίπαλό της στο ρινγκ και σημερινή σύμμαχό της στη ζωή. Ο Τζιμ Μάρτιν καταδικάστηκε τελικά σε 25 χρόνια φυλάκιση, όπου και πέθανε.

H Κρίστι Μάρτιν ίδρυσε τη δική της εταιρεία προώθησης αγώνων, προσφέροντας σε νέους αθλητές τις ευκαιρίες που η ίδια δεν είχε ποτέ. Στάθηκε στο πλευρό επιζώντων ενδοοικογενειακής βίας και αφηγήθηκε τη δική της ιστορία μέσα από το βιβλίο της, Fighting for Survival. Η ιστορία της Μάρτιν δεν είναι απλώς μια ιστορία για την πυγμαχία – είναι μια συγκινητική και συγκλονιστική ιστορία επιβίωσης, που εμπνέει.

«Κατάλαβα ότι αυτή η ταινία ήταν μια ευκαιρία για μένα να εξερευνήσω πώς λειτουργούν αυτές οι χειριστικές και καταπιεστικές σχέσεις. Πάντα μου προκαλούσαν απορία», αναφέρει ο σκηνοθέτης Ντέιβιντ Μισό. Και συμπληρώνει: «Τέτοιες σχέσεις υπάρχουν παντού, σε τρομακτικά μεγάλη έκταση, και δυστυχώς, καταλήγουν συχνά σε δολοφονίες από τον σύντροφο. Πρόκειται για μια παγκόσμια κρίση».

Η Σίντνεϊ Σουίνι, που υποδύεται τη θρυλική πυγμάχο, αναφέρει ότι οι συναισθηματικές απαιτήσεις του να παίξει την Κρίστι Μάρτιν στην ταινία ήταν πιο απαιτητικές από την έντονη σωματική προετοιμασία που χρειάστηκε για τον ρόλο.

«Ο συναισθηματικός αγώνας, και ο αγώνας πίσω από κλειστές πόρτες, νομίζω ότι ήταν ακόμη πιο ισχυρός και πιο εξαντλητικός από τον ίδιο τον αγώνα στο ρινγκ», αναφέρει. «Ξέραμε όλοι πολύ καλά την ιστορία που λέγαμε και τη σημασία που είχε να τη μοιραστούμε με τον κόσμο. Ήταν μεγάλο το βάρος, αλλά ταυτόχρονα μια από τις πιο συγκινητικές εμπειρίες της ζωής μου», προσθέτει η Σουίνι.

Οι δημιουργοί της ταινίας κέρδισαν την εμπιστοσύνη της Μάρτιν σε τέτοιο βαθμό, που εκείνη τους επέτρεψε να συμπεριλάβουν λεπτομέρειες της ζωής της που δεν έχουν κυκλοφορήσει ευρέως. Για παράδειγμα, όταν οι Μάρτιν ήταν άφραγκοι – πριν η Κρίστι τραβήξει την προσοχή του θρυλικού μάνατζερ Ντον Κινγκ – ο Τζιμ, τον οποίο υποδύεται ο Μπεν Φόστερ, την πήγαινε σε μοτέλ για να δώσει μικρούς αγώνες πυγμαχίας με άντρες που πλήρωναν για αυτή την «ευκαιρία». Η σκηνή αυτή παρουσιάζεται στην ταινία με τρόπο ανησυχητικό και κάπως αινιγματικό. «Υπήρχε μια σεξουαλική χροιά σε όλο αυτό», λέει η σεναριογράφος Μίρα Φάουλκς.

«Με συγκλόνισε η δύναμή της, η επιμονή της, και το πόσο ξεχωριστή γυναίκα είναι», λέει η Σίντνεϊ Σουίνι. «Να έχεις στα χέρια σου έναν ρόλο τόσο πολυδιάστατο, τόσο βαθύ – αυτό είναι το όνειρο κάθε ηθοποιού. Το αγάπησα όλο, από την αρχή μέχρι το τέλος», προσθέτει.

Σκηνοθεσία: Ντέιβιντ Μισό

Ηθοποιοί: Σίντνεϊ Σουίνι, Μπεν Φόστερ, Μέριτ Γουίβερ

Είδος: Δράμα, Βιογραφία

Διάρκεια: 135’

Από 6 Νοεμβρίου στους κινηματογράφους από την The Film Group