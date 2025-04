Τριάντα έξι χρόνια μετά την κυκλοφορία της θρυλικής μαύρης κωμωδίας, «Ο πόλεμος των Ρόουζ» με τους Μάικλ Ντάγκλας και Καθλίν Τέρνερ, έρχεται το ριμέικ «Ρόουζ εναντίον Ρόουζ». Στο πρωταγωνιστικό δίδυμο συναντάμε την Ολίβια Κόλμαν και τον Μπένεντικτ Κάμπερμπατς.

Όπως και η πρώτη ταινία του ’89 που έγραψε ιστορία κι έγινε συνώνυμο των επεισοδιακών και δύσκολων διαζυγίων, έτσι και η νέα προσέγγισή της, βασίζονται στο μυθιστόρημα του Warren Adler. Τη σκηνοθεσία του «Ρόουζ εναντίον Ρόουζ» υπογράφει ο Τζέι Ρόουτς, σκηνοθέτης κωμωδιών που μεταπήδησε στο δράμα με ταινίες όπως το «Recount» και το «Bombshell» (Νικόλ Κίντμαν, Σαρλίζ Θερόν, Μάργκοτ Ρόμπι). Κι έχουμε πραγματικά περιέργεια να δούμε πώς θα προσεγγίσει σκηνοθετικά τον νέο «πόλεμο» ανάμεσα σε ένα πρώην παντρεμένο ζευγάρι, έχοντας να «ανταγωνιστεί» τον ευφυέστατο Ντάνι Ντε Βίτο που είχε αναλάβει τη σκηνοθεσία της θρυλικής πρώτης ταινίας.

Η υπόθεση

Η ζωή φαίνεται εύκολη για το φαινομενικά τέλειο ζευγάρι Ivy (Ολίβια Κόλμαν) και Theo (Μπένεντικτ Κάμπερμπατς): επιτυχημένες καριέρες, ένας αγαπημένος γάμος, υπέροχα παιδιά. Όμως πίσω από τη βιτρίνα της ιδανικής τους ζωής, μια καταιγίδα πλησιάζει – καθώς η καριέρα του Theo καταρρέει ενώ οι φιλοδοξίες της Ivy απογειώνονται, ένα εκρηκτικό μείγμα ανταγωνισμού και κρυμμένης δυσαρέσκειας φουντώνει.

Η πολυαναμενόμενη ταινία θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 28 Αυγούστου από τη Feelgood και από την πρώτη γεύση που έχουμε πάρει από το επίσημο τρέιλερ που κυκλοφόρησε, μας προϊδεάζει πως έρχεται κάτι πραγματικά καλό στα τέλη του καλοκαιριού, με τους Κόλμαν και τον Κάμπερμπατς να φαίνεται πως έχουν μεταξύ τους καλή «χημεία». Αν θα είναι εκρηκτική, όπως του θρυλικού ζευγαριού Ντάγκλας – Τέρνερ, θα δείξει.

Και λίγες γνωστές και άγνωστες πληροφορίες για τον θρυλικό «Πόλεμο των Ρόουζ»…

Το επίθετο της οικογένειας, «Ρόουζ» είναι εμπνευσμένο από τη μεγάλη διαμάχη ανάμεσα στους οίκους των Γιορκ και των Λάνκαστερ στη Βρετανία του Μεσαίωνα, γνωστή και ως ο «Πόλεμος των Ρόδων».

Για τον ρόλο της Μπάρμπαρα προοριζόταν αρχικά η Σερ, αλλά τελικά τον πήρε η Κάθλιν Τέρνερ, που ήταν και δοκιμασμένη η χημεία της με τον Μάικλ Ντάγκλας.

Οι δύο ηθοποιοί και καλοί φίλοι μέχρι και σήμερα, είχαν παίξει προηγουμένως στις δύο ταινίες «Κυνηγώντας το πράσινο διαμάντι» και «Το Διαμάντι του Νείλου». Μάλιστα, μέχρι και σήμερα δεν έχει λυθεί το μυστήριο, αν η σχέση τους είχε προχωρήσει πέρα από το φλερτ, το οποίο είχε παραδεχτεί κάποτε σε συνέντευξή της η Κάθλν Τέρνερ. Για την ακρίβεια η ηθοποιός είχε πει πως: «Νομίζω ότι μπορεί να είχαμε αρχίσει να ερωτευόμαστε, αλλά τότε η Ντιάντρα (σ.σ. πρώην σύζυγος του Ντάγκλας) ξεκαθάρισε ότι ο Μάικλ δεν ήταν διαθέσιμος. Έτσι, αυτό έβαλε τέλος, γιατί δεν μπορώ να εμπλακώ στη σχέση μιας άλλης γυναίκας. Αλλά ω, Θεέ μου, αυτό το φλερτ είναι απολαυστικό».

Είχε ανατεθεί στον Φιλ Κόλινς να γράψει ένα τραγούδι για την ταινία, αλλά όταν το ετοίμασε, η προσφορά του στούντιο αποσύρθηκε. Το τραγούδι ήταν το «Something Happened On The Way To Heaven», που συμπεριλήφθηκε στο άλμπουμ But Seriously, γνωρίζοντας μεγάλη επιτυχία.

Ο «Πόλεμος των Ρόουζ» κυκλοφόρησε στις Ηνωμένες Πολιτείες στις 8 Δεκεμβρίου 1989

Η ταινία κόστισε 26 εκατομμύρια δολάρια και όταν βγήκες στις αίθουσες «έσκισε», με τις εισπράξεις να φτάνουν τα 160,2 εκατομμύρια δολάρια.

Στη Γερμανία, η ταινία είχε τόσο μεγάλη επιτυχία που ο γερμανικός της τίτλος «Der Rosenkrieg» έγινε συνώνυμος των διαζυγίων με μεγάλες συγκρούσεις και χρησιμοποιείται μέχρι και σήμερα.

Ήταν υποψήφια για Χρυσή Σφαίρα καλύτερης ταινίας (κωμωδία/μιούζικαλ), πρώτου αντρικού ρόλου (Μάικλ Ντάγκλας) και πρώτου γυναικείου ρόλου (Κάθλιν Τέρνερ).

Ρόουζ εναντίον Ρόουζ

Σκηνοθεσία: Jay Roach

Πρωταγωνιστούν: Benedict Cumberbatch, Olivia Colman, Andy Samberg, Allison Janney, Belinda Bromilow, Sunita Mani, Ncuti Gatwa, Jamie Demetriou, Zoë Chao και Kate McKinnon

Η ταινία θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 28 Αυγούστου από τη Feelgood