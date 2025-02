Η μεγάλη ώρα για το σινεμά και το «The Brutalist», ειδικότερα, έφτασε. Η ταινία που είναι υποψήφια για 10 βραβεία Όσκαρ – και θα είναι σκάνδαλο αν δεν σαρώσει φέτος – κάνει επιτέλους πρεμιέρα και από σήμερα, θα θυμηθούμε τι σημαίνει ποιοτικό σινεμά. Το αριστούργημα του Μπρέιντι Κορμπέ με τον συγκλονιστικό Έιντριεν Μπρόντι αναμένεται αυτή την εβδομάδα και όσο θα προβάλλεται στις αίθουσες, να μονοπωλήσει το ενδιαφέρον του κοινού. Και μπορεί να σε διάρκεια να ξεπερνά τις 3,5 ώρες, όμως, πιστέψτε μας, περνάνε νερό.

Οι νέες ταινίες αυτή την εβδομάδα είναι έξι, ανάμεσά τους και τα «Σκυλάκια στην Όπερα» για τους μικρούς φίλους, ενώ ξεχωρίζει και το «Όλα θα πάνε καλά», το συγκινητικό δράμα από το Χονγκ Κονγκ για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας.

The Brutalist

Σκηνοθεσία: Μπρέιντι Κορμπέ

Μουσική: Ντάνιελ Μπλούμπεργκ

Πρωταγωνιστούν: Έιντριεν Μπρόντι, Φελίσιτι Τζόουνς, Γκάι Πιρς, Τζο Aλγουιν, Ράφι Κάσιντι, Στέισι Μάρτιν, Aιζακ Ντε Μπάνκολε, Αλεσάντρο Νιβόλα

Διάρκεια: 215 λεπτά

Διανομή: Tanweer

Η υπόθεση

Έχοντας διασωθεί από στρατόπεδο συγκέντρωσης, ο πρωτοπόρος αρχιτέκτονας Λάζλο Τοθ (Έιντριεν Μπρόντι), έχει αφήσει πίσω του τη μεταπολεμική Ευρώπη και φτάνει στην Αμερική για να χτίσει από την αρχή τη ζωή και την καριέρα του, περιμένοντας τη σύζυγο του Ερζέμπετ (Φελίσιτι Τζόουνς), που αναγκάστηκε να αποχωριστεί κατά τη διάρκεια του πολέμου. Μόνος σε μία ξένη χώρα, ο Λάζλο εγκαθίσταται στην Πενσιλβάνια, όπου ένας μεγιστάνας βιομήχανος (Γκάι Πιρς) αναγνωρίζει το ταλέντο του και του αναθέτει ένα τεράστιο έργο. Αυτό που μοιάζει σαν χρυσή ευκαιρία για τον Λάζλο, έρχεται με ένα μεγάλο τίμημα.

Η Κληρονόμος των Μυστικών

Σκηνοθεσία: Νιλ Μπέργκερ

Μουσική: Πολ Λέοναρντ-Μόργκαν

Πρωταγωνιστούν: Φίμπι Ντίβενορ, Ρις Ιφανς, Kιάρα Μπάξεντεϊλ

Διάρκεια: 101 λεπτά

Διανομή: The Film Group

Η υπόθεση

Όταν ο αποξενωμένος πατέρας της πέσει θύμα απαγωγής στο Κάιρο, μια νεαρή κοπέλα που ζει στη Νέα Υόρκη θα βρεθεί μπλεγμένη σε έναν κόσμο μυστικών και εγκλημάτων, ταξιδεύοντας από την Αίγυπτο και την χαοτική Βομβάη μέχρι τη Σεούλ για να σώσει όχι μόνο τον πατέρα της, αλλά και τον ίδιο της τον εαυτό.​

Όλα θα πάνε καλά

Σκηνοθεσία: Ρέι Γιενγκ

Μουσική: Βερόνικα Λι

Πρωταγωνιστούν: Πάτρα Αου, Μάγκι Λι Λιν Λιν

Διάρκεια: 93 λεπτά

Διανομή: One From The Heart

Η υπόθεση

Η Άντζι και η Πατ είναι ένα ευκατάστατο ζευγάρι γύρω στα 60. Ζουν εδώ και 30 χρόνια στο διαμέρισμα της Πατ στο Χονγκ Κονγκ. Οι φίλοι και οι οικογένειές τους δεν έχουν κανένα πρόβλημα με τη σχέση τους, ενώ όλοι οι γύρω τους τις εκτιμούν και τις αγαπούν. Ένα βράδυ, όμως, η Πατ πεθαίνει ξαφνικά. Η Άντζι στην αρχή φαίνεται να εισπράττει τη συναισθηματική υποστήριξη που χρειάζεται, όχι μόνο από τον φιλικό της κύκλο αλλά και από την οικογένεια της Πατ. Ωστόσο κάποιες διαφωνίες σχετικά με την κηδεία, τον τρόπο ταφής και τα κληρονομικά την οδηγούν στην αποξένωση. Η Άντζι δεν έχει κανένα έννομο δικαίωμα να παραμείνει στο διαμέρισμα που μοιραζόταν με την Πατ, κι έτσι βρίσκεται στο έλεος της οικογένειας της εκλιπούσας, η οποία σιγά σιγά χάνει την υπομονή της. Αν και το ζευγάρι μοιραζόταν τις οικονομικές του υποχρεώσεις, η Πατ ήταν αυτή που φρόντιζε για τα πάντα στη σχέση τους. Με την υποστήριξη της οικογένειας που έχει επιλέξει, η Άντζι θα ξεκινήσει σε προχωρημένη ηλικία το ταξίδι της χειραφέτησης.

Τέρας της Φύσης

Σκηνοθεσία: Κρις Νας

Μουσική: Κριστίν Λέσλι

Πρωταγωνιστούν: Ράι Μπάρετ, Αντρέα Παβλόβιτς, Κάμερον Λοβ, Ρις Πρίσλεϊ, Λίαμ Λεόνε, Σάρλοτ Κρίγκαν, Λία Ρόουζ Σεμπαστιανίς, Σαμ Ρούλστον, Αλεξάντερ Ολιβερ, Λόρεν Τέιλορ

Διάρκεια: 94 λεπτά

Διανομή: Rosebud.21

Η υπόθεση

Κάποιος αφαιρεί ένα μυστηριώδες μενταγιόν από ένα σημείο βαθιά σε ένα δάσος – αυτό, όμως, που δεν ξέρει είναι ότι το μενταγιόν «ανήκει» στον Τζόνι, θύμα ενός φρικτού εγκλήματος που έγινε πριν από 60 χρόνια στο συγκεκριμένο σημείο. Διψασμένος για εκδίκηση και δικαιοσύνη, ο Τζόνι θα σηκωθεί από τον τάφο για να αναζητήσει τους ξέγνοιαστους έφηβους που είναι υπεύθυνοι για την κλοπή και θα τους κυνηγήσει λυσσαλέα έναν προς έναν – μαζί και με όποιον άλλο άτυχο βρεθεί στον δρόμο του.

Rich Flu: Ώρα Μηδέν

Σκηνοθεσία: Γκάλντερ Γκαστέλου-Ουρούτια

Μουσική: Αράανσασου Καλλέγια

Πρωταγωνιστούν: Μαίρη Ελίζαμπεθ Γουίνστεντ, Ρέιφ Σπολ, Λορέιν Μπράκο, Τζόνα Χάουερ-Κινγκ, Τίμοθι Σπολ

Διάρκεια: 116 λεπτά

Διανομή: Spentzos Film

Η υπόθεση

Μια περίεργη και απροσδόκητη ασθένεια αφαιρεί τις ζωές των πλουσιότερων και με τη μεγαλύτερη επιρροή ανθρώπων στον πλανήτη. Πρώτα πεθαίνουν οι εκατομμυριούχοι και ούτω καθεξής προοδευτικά. Η πανδημία απειλεί να φτάσει στους κατόχους κάθε είδους περιουσίας.

Κανείς δεν ξέρει πού είναι το όριο. Στην αρχή, οι μάζες υποδέχονται με αστεία την εξαφάνιση των μεγάλων περιουσιών, αλλά, καθώς η πτώση των οικονομικών τους αυτοκρατοριών επηρεάζει το χρηματιστήριο, την απασχόληση και την οικονομική σταθερότητα, το χάος καταλαμβάνει τον Πρώτο Κόσμο ενόψει μιας μεγεθυμένης επανάληψης της πανδημίας του 2020. Όλα αυτά συμβαίνουν την ίδια στιγμή που η ζωή της Λόρα αρχίζει να βελτιώνεται. Για τη Λόρα, στέλεχος σε μια ακμάζουσα πλατφόρμα οπτικοακουστικού περιεχομένου, είναι ακριβώς η στιγμή που όλα τα όνειρά της για κοινωνική επιτυχία γίνονται πραγματικότητα: να γίνει δεκτή στους πιο ελίτ κύκλους, να πάει την κόρη της σε αποκλειστικό σχολείο και να μην ανησυχεί για πόσα πρέπει να πληρώσει. Πλέον, μπορεί να αποφασίσει για τη ζωή της χωρίς φόβο για το μέλλον.

Σκυλάκια στην Όπερα

Σκηνοθεσία: Βασίλι Ροβένσκι

Μουσική: Αντόν Γκρίζλοβ

Ακούγονται οι φωνές στα ελληνικά: Δημήτρης Μπαμπανιώτης, Μυρτώ Ναούμ, Τάσος Νταπαντάς, Κώστας Τερζάκης, Κώστας Αποστολίδης, Μαριλένα Λιακοπούλου

Διάρκεια: 75 λεπτά

Διανομή: Rosebud.21

Η υπόθεση

Μόσχα, αρχές 20ού αιώνα. Ο αδέσποτος σκύλος Σαμψών, κυνηγημένος από ανθρώπους, βρίσκεται στη μητροπολιτική όπερα. Η παρουσία του όμως εκεί αποδεικνύεται χρήσιμη, μια και μαζί με τη Μαργκό, τη σκυλίτσα της Αναστασίας, της πρίμα μπαλαρίνας, πρέπει να πάρουν πίσω την κλεμμένη τιάρα που κάποτε άνηκε στη βασίλισσα της Μεγάλης Βρετανίας, και που η Αναστασία έπρεπε να φοράει στην τέταρτη πράξη του μπαλέτου.