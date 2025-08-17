Μια νέα εκδοχή της επιτυχημένης κωμωδίας του 1989, «Ο πόλεμος των Ρόουζ», με την Ολίβια Κόλμαν και τον Μπένεντικτ Κάμπερμπατς να υποδύονται ένα ζευγάρι του οποίου ο γάμος καταλήγει σε μια ξεκαρδιστική διαμάχη για το διαζύγιο έρχεται στους κινηματογράφους τέλη Αυγούστου.

Η ταινία «Ρόουζ εναντίον Ρόουζ» είναι το πολυαναμενόμενο σατιρικό, μαύρο κωμικό έργο του Jay Roach (Meet the Parents, Austin Powers). Βασίζεται στο διαβόητο μυθιστόρημα του Warren Adler, The War of the Roses (1981), και αποτελεί remake της κλασικής κινηματογραφικής επιτυχίας του 1989.

Το σενάριο υπογράφει ο Tony McNamara, δημιουργός των Poor Things και The Favourite, φέρνοντας το καυστικό του χιούμορ και τη χαρακτηριστική του γραφή σε αυτή τη σύγχρονη εκδοχή της θρυλικής ιστορίας.

Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκονται η Ivy (Olivia Colman), μια καταξιωμένη chef, και ο Theo (Benedict Cumberbatch), αρχιτέκτονας. Το ζευγάρι απολαμβάνει επιτυχημένη ζωή, μέχρι που η καριέρα του Theo καταρρέει, την ίδια στιγμή που η πορεία της Ivy απογειώνεται. Καθώς οι προσωπικές και επαγγελματικές εντάσεις κορυφώνονται, το διαζύγιό τους εξελίσσεται σε μια ανελέητη σύγκρουση, γεμάτη δηλητηριώδη χαμόγελα και καυστικές αντιπαραθέσεις.

Το «Ρόουζ εναντίον Ρόουζ» πρόκειται να κυκλοφορήσει στις ΗΠΑ στις 29 Αυγούστου 2025, από την Searchlight Pictures, και έχει ήδη χαρακτηριστεί ως ένα από τα πιο τολμηρά remake της χρονιάς.

Η αρχική «συνταγή» της θρυλικής ταινίας του 1989 -ένα ζευγάρι που ξεκινά με παθιασμένη αγάπη και καταλήγει σε αμείλικτο μίσος- επιστρέφει στο σήμερα με μια σύγχρονη ματιά. Οι παραδοσιακές ισορροπίες ανατρέπονται, οι ρόλοι στην καριέρα ανακατανέμονται και το χιούμορ γίνεται πιο πικρό από ποτέ, χτυπώντας εκεί που πονάει!