Έξι είναι οι νέες ταινίες αυτή την εβδομάδα και είναι όλες τους εκλεκτές. Ωστόσο, τα «Μικρά πράγματα σαν κι αυτά» με τον Κίλιαν Μέρφι, ξεχωρίζουν στις νέες αφίξεις. Ο ιρλανδός ηθοποιός καθηλώνει στο δράμα για το ντροπιαστικό παρελθόν της χώρας του, μεταφέροντας στη μεγάλη οθόνη το βιβλίο «Small Things Like These» για τα κολαστήρια – «πλυντήρια» της Μαγδαληνής στην Ιρλανδία που διοικούνταν από την Καθολική Εκκλησία και στα οποία ανύπαντρες, έγκυες γυναίκες φυλακίζονταν και αναγκάζονταν να γεννούν κρυφά.

Στις υπόλοιπες πρεμιέρες, ξεχωρίζουμε και δύο ελληνικές παραγωγές: την κωμωδία «Ο νόμος του Μέρφυ» με ένα λαμπερό καστ-έκπληξη, αλλά και το ντοκιμαντέρ Tack για το ελληνικό #MeToo που ξεκίνησε από τη δημόσια εξομολόγηση της Σοφίας Μπεκατώρου για την κακοποίησή της, το 2021.

Μικρά Πράγματα σαν κι Αυτά

Σκηνοθεσία: Τιμ Μίλαντς

Σενάριο: Eντα Γουόλς

Φωτογραφία: Φραν Φαν Ντεν Ιντεν

Μουσική: Σέντζαν Τζάνσεν

Πρωταγωνιστούν: Κίλιαν Μέρφι, Eμιλι Γουάτσον, Αϊλίν Γουόλς, Μισέλ Φέρλεϊ, Πάτρικ Ράιαν, Πίτερ Κλάφεϊ

Διανομή: Spentzos Film

Η υπόθεση

Είναι το 1985 ενόψει των Χριστουγέννων σε μια μικρή πόλη στην κομητεία Γουέξφορντ της Ιρλανδίας. Ο Μπιλ Φέρλονγκ μοχθεί ως έμπορος άνθρακα για να συντηρήσει τον εαυτό του, τη γυναίκα του και τις πέντε κόρες του. Την παραμονή των Χριστουγέννων, ενώ βγαίνει για να παραδώσει κάρβουνο στο τοπικό μοναστήρι, κάνει μια ανακάλυψη που τον αναγκάζει να αντιμετωπίσει το παρελθόν του και τη συνένοχη σιωπή μιας πόλης που ελέγχεται από την Καθολική Εκκλησία.

Ο Νόμος του Μέρφυ

Σκηνοθεσία: Άγγελος Φραντζής

Σενάριο: Κατερίνα Μπέη, Κωστής Σαμαράς, Άγγελος Φραντζής

Φωτογραφία: Γιώργος Καρβέλας

Μουσική: Σταμάτης Κραουνάκης

Πρωταγωνιστούν: Kάτια Γκουλιώνη, Ανδρέας Κωνσταντίνου, Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης Νίκος Κουρής, Τόνια Σωτηροπούλου, Θάνος Τοκάκης, Χρήστος Στέργιογλου, Βικτώρια Μπιτούνη, Βαγγελιώ Ανδρεαδάκη, Λυδία Φωτοπούλου, Effi Rabsilber, Λευτέρης Πολυχρόνης, Ευάγγελος Βογιατζής

Διάρκεια: 129 λεπτά

Διανομή: Tanweer

Η υπόθεση

Έπειτα από ένα ατύχημα, η Μαρία Αλίκη, μια αποτυχημένη ηθοποιός σε αναζήτηση μεγάλων ρόλων, εισέρχεται σε μία πραγματικότητα όπου καλείται να παίξει όλους τους πιθανούς ρόλους που θα μπορούσε να της έχει χαρίσει η ζωή, αν είχε κάνει διαφορετικές επιλογές. Πού βρίσκεται; Ονειρεύεται, πέθανε ή λιποθύμησε; Προσπαθώντας να καταλάβει τι της συμβαίνει, αλλά και να βρει την έξοδο προς την αληθινή ζωή της, η Μαρία Αλίκη βλέπει τον εαυτό της να προσπαθεί να χωρέσει σε ρόλους που μοιάζει να έχουν σχεδιάσει άλλοι για εκείνη. Πώς μπορεί να γυρίσει πίσω; Κυρίως όμως: θέλει να γυρίσει πίσω; Υπάρχει κάτι που αγαπάει στη ζωή της; Σε ένα ταξίδι αυτογνωσίας, με πολλά ευτράπελα, η Μαρία Αλίκη θα αναμετρηθεί με τον εαυτό της και θα κληθεί να απαντήσει επί της ουσίας «To be or not to be?». Σε τελική ανάλυση, ποια είναι πραγματικά η Μαρία Αλίκη και πώς μπορεί να βρει την έξοδο για να επιστρέψει στη ζωή;

Tack

Σκηνοθεσία: Βάνια Τέρνερ

Σενάριο: Βάνια Τέρνερ

Φωτογραφία: Βάνια Τέρνερ

Μουσική: Νίκος Βελιώτης

Πρωταγωνιστούν: Σοφία Μπεκατώρου, Αμαλία Προβελλεγγίου

Διάρκεια: 96 λεπτά

Διανομή: Cinedoc

Η υπόθεση

Η παράλληλη διαδρομή δύο γυναικών διαφορετικών γενεών που αποφάσισαν να αλλάξουν τον κόσμο. Σε ένα ντοκιμαντέρ που συνοψίζει όλα όσα σημαντικά οφείλει κανείς να γνωρίζει για το #metoo στην Ελλάδα.

Η Κουζίνα

Σκηνοθεσία: Αλόνζο Ρουϊσπαλάσιος

Σενάριο: Αλόνζο Ρουϊσπαλάσιος

Μουσική: Τόμας Μπερέιρο

Πρωταγωνιστούν: Ραούλ Μπριόνες, Ανα Ντίαζ, Ρούνι Μάρα

Διάρκεια: 139 λεπτά

Διανομή: The Film Group

Η υπόθεση

Ο Πέδρο, ένας ονειροπόλος νεαρός μετανάστης χωρίς χαρτιά, εργάζεται ως μάγειρας σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα εστιατόρια του Μανχάταν. Όταν μάθει πως η Τζούλια (Ρούνεϊ Μάρα), η νεαρή σερβιτόρα με την οποία είναι ερωτευμένος έκανε έκτρωση, θα οδηγηθεί σε μια πράξη που θα προκαλέσει χάος στο εστιατόριο. Ένας κωμικοτραγικός φόρος τιμής στα αόρατα άτομα που «τρέχουν» τα εστιατόρια, κυνηγώντας μια άπιαστη εκδοχή του Αμερικάνικου Ονείρου.

Μικρό Θλιμμένο Κορίτσι

Σκηνοθεσία: Μόνα Ασάς

Σενάριο: Κάρολ Ασάς, Μόνα Ασάς

Μουσική: Βαλεντίν Κινό

Πρωταγωνιστούν: Μαριόν Κοτιγιάρ. Μαρί Μπινέλ, Ντιντιέ Φλαμάν

Διάρκεια: 95 λεπτά

Διανομή: Weird Wave

Η υπόθεση

Μία κόρη επιχειρεί να λύσει το αίνιγμα της αυτοκτονίας της μητέρας της μέσα από την ανακάλυψη χιλιάδων φωτογραφιών, επιστολών και ηχογραφήσεων. Η πραγματική ιστορία της σκηνοθέτριας Μόνα Ασάς που χρησιμοποιεί το σινεμά για να επανασυνδεθεί, μετά θάνατον, με την διάσημη μητέρα της Καρόλ Ασάς.

Ξύπνα

Σκηνοθεσία: RKSS

Σενάριο: Αλμπέρτο Μαρινί

Μουσική: Aρνο Μπαταγιέρ

Πρωταγωνιστούν: Τούρλοου Κόνβερι, Εινταν Ο’Χέαρ, Μπένι Ο. Αρθουρ, Κάιλ Σκάντερ, Σάρλοτ Στόιμπερ, Αλεσία Γιόκο Φοντάνα

Διάρκεια: 81 λεπτά

Διανομή: Neo Films

Η υπόθεση

Μια ομάδα νεαρών ακτιβιστών σχεδιάζει να κάνει μια περιβαλλοντική δήλωση βανδαλίζοντας ένα πολυκατάστημα ειδών. Αλλά το σχέδιό τους πηγαίνει απίστευτα στραβά όταν εγκλωβίζονται μέσα σε αυτό και πρέπει να αντιμετωπίσουν έναν ανισόρροπο φύλακα με ένα φρικιαστικό πάθος για το πρωτόγονο κυνήγι. Καθώς η νύχτα γεμίζει βία, οι έφηβοι βρίσκονται να δίνουν μια απεγνωσμένη μάχη για τη ζωή τους.