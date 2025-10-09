Αλλάζει ημερομηνία η μεγάλη συναυλία του δημοφιλούς ράπερ ΛΕΞ στη Θεσσαλονίκη, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία παραγωγής, μετά από εμπλοκή που προέκυψε με το αγωνιστικό πρόγραμμα του Ηρακλή στο Καυτανζόγλειο Στάδιο.

Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί την 1η Νοεμβρίου, στον ίδιο χώρο, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Επίσης, η εταιρεία ανακοίνωσε τη διάθεση επιπλέον εισιτηρίων γενικής εισόδου προς 15 ευρώ. Κάθε αγοραστής μπορεί να προμηθευτεί έως και τέσσερα εισιτήρια.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, μετά την εξάντληση αυτής της δεύτερης φάσης προπώλησης δεν θα υπάρξει νέα διάθεση εισιτηρίων για τη συγκεκριμένη ημερομηνία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΛΕΞ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Σας ενημερώνουμε πως η συναυλία του ΛΕΞ στην Θεσσαλονίκη μεταφέρεται το Σάββατο 1 Νοεμβρίου, στον ήδη ανακοινωμένο χώρο διεξαγωγής, το Καυτανζόγλειο Στάδιο.

Ο λόγος για αυτό είναι πως οι δυσμενείς καιρικές προβλέψεις για την μέχρι πρότινος ανακοινωμένη ημερομηνία διεξαγωγής (18.10.25), σε συνδυασμό με το βεβαρρυμένο αθλητικό πρόγραμμα του Σταδίου, δημιουργούν σειρά δυσκολιών. Αυτές αφορούν τόσο στην τοποθέτηση της άκρως απαιτητικής υλικοτεχνικής υποδομής της συναυλίας, εντός του Σταδίου, όσο και πιθανά στην ίδια την διεξαγωγή.

Σημειώνουμε ότι παρέχεται η δυνατότητα ακύρωσης και επιστροφής αντιτίμου, σε όλους τους κατόχους των ήδη αγορασμένων εισιτηρίων. Οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν αίτημα ακύρωσης ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ στο [email protected] (όχι DM στο Instagram).

Ταυτόχρονα, μετά την ανακοίνωση της ολοκλήρωσης της τεχνικής μελέτης του σταδίου, ξεκινάμε σήμερα τη διάθεση επιπλέον εισιτηρίων γενικής εισόδου, προς 15 ευρώ το εισιτήριο. Κάθε αγοραστής μπορεί να αγοράσει μέχρι 4 εισιτήρια. Μετά την εξάντληση αυτής της δεύτερης φάσης προπώλησης, ΔΕΝ θα διατεθούν επιπλέον εισιτήρια για την εν λόγω ημερομηνία.

Σας υπενθυμίζουμε να μην αγοράζετε εισιτήρια από ιδιώτες και μη εξουσιοδοτημένους μεταπωλητές, καθώς υπάρχει μεγάλος κίνδυνος εξαπάτησης. Η διοργάνωση δεν φέρει ευθύνη για εισιτήρια που έχουν αγοραστεί εκτός του μοναδικού εξουσιοδοτημένου μεταπωλητή, more.com και του δικτύου καταστημάτων αυτού.

Παρακαλούμε για την υπομονή σας στην απάντηση e-mails και μηνυμάτων, καθώς υπάρχει τεράστιος αριθμός αιτημάτων. Βρισκόμαστε πάντα στη διάθεσή σας και σας ενημερώνουμε ότι ΟΛΑ τα e-mails που θα λάβουμε θα απαντηθούν σχολαστικά.