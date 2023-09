Μετά από μια μικρή καλοκαιρινή παύση η ιστορική Βαρβάκειος Αγορά ετοιμάζεται να φιλοξενήσει για 8η φορά το Σymposio Festival. To πιο viral event της πόλης επιστρέφει Κυριακή 1η Οκτωβρίου για να θυμίσει στο κοινό τον λόγο που την περσινή σεζόν ήταν το απόλυτο talk of the town.

Οι στοές Φιλοποίμενος και Αριστογείτονος θα μεταμορφωθούν ξανά σε ένα αντιφατικό venue με elevated street food kiosks, dj booths, stages και bars- όλα στημένα στους πάγκους των συνηθισμένων πωλητών! Και κάπως έτσι η οχλαγωγία των εμπόρων της κρεαταγοράς θα παραχωρήσει τη θέση της σε ακόμα μία δυνατή μουσικο-γαστρονομική γιορτή γεμάτη beats, φωνές, γέλια και τηγάνια που τσιτσίριζουν…

Σε αυτό το ραντεβού, που έχει ελεύθερη είσοδο για το κοινό, η δράση ξεκινά στις 12:00, ενώ η λήξη θα σημάνει στις 23:00.. Η συμβουλή –από καιρό γνωστή!- είναι να έρθεις νωρίς για:

Να βρεις το τέλειο spot για εσένα και την παρέα σου,

Να μη χάσεις κανένα act

Να έχεις χρόνο να δοκιμάσεις εξαιρετικά high end εδέσματα. Από χαβιάρι , στρείδια, και σούσι -σήμα κατατεθέν πλέον της Αγοράς- μέχρι φρέσκα ζυμαρικά , bao bans με κρατσανιστή γαρίδα tempura, χειροποίητο σουβλάκι , σούπες και καυτερή pizza με φρέσκια ζύμη που ανοίγεται μπροστά σου. Όλα με την λογική του food pairing για μια εκρηκτική επίγευση!

Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας οι στοές θα είναι γεμάτες συνοδευτική μουσική για τη βόλτα και το φαγητό σου, ενώ performances-έκπληξη με διασκευές από αγαπημένα κομμάτια (opera, rock, swing κοκ.) θα ξεπηδούν σε τυχαία σημεία εντός και εκτός της Αγοράς. Όσο η μέρα προχωρά ο ρυθμός θα γίνεται ολοένα και πιο χορευτικός μετατρέποντας τη Βαρβάκειο σε ένα μεγάλο street party. Ανάμεσα στα ονόματα που θα παρευρεθούν είναι και οι:

Agent Greg| Coyot | Innassi | Mångata Projekt | Man with the Speaker | Mironas | Senôr J | Throdef + More TBA

Φυσικά, οι συμμετοχές δεν είναι μόνο οι προαναφερθείσες καθώς θα υπάρχουν εκπλήξεις που δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί, αλλά θα μπορέσετε να τις ανακαλύψετε σταδιακά μέχρι την Κυριακή ακολουθώντας τον επίσημο λογαριασμό της διοργάνωσης στο Instagram (@symposio_festival_official).

Τέλος, όπως κάθε φορά, το show θα πλαισιωθεί από χορευτές και ακροβάτες, special effect από αληθινές φωτιές.

Σymposio Festival -Κυριακή 1η Οκτωβρίου, 12:00-23:00

Βαρβάκειος Αγορά

Είσοδος Ελεύθερη

Instagram: @symposio_festival_official