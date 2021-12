Η Δούκισσα του Κέιμπριτζ, Κέιτ Μίντλετον, πρωταγωνίστησε στην εκδήλωση πιο διοργανώθηκε στο Αββαείο του Ουέστμινστερ για τον εορτασμό των Χρισοτουγέννων. Ντυμένη στα κόκκινα έπαιξε πιάνο δημοσίως για πρώτη φορά και εντυπωσίασε το κοινό, αλλά και τα μέλη της βασιλικής οικογένειας του Ηνωμένου Βασιλείου που βρέθηκαν στη ξεχωριστή συναυλία.

Στο πλευρό της βρέθηκε ο Βρετανός σταρ της ποπ Τομ Γουόκερ, τον οποίο και συνόδευσε μουσικά στο τραγούδι For Those Who Can’t Be Here (σ.σ. Για Όσους Δεν Μπορούν Να Βρίσκονται Εδώ). Το κομμάτι γράφτηκε από τον Γουόκερ για να τιμήσει τους εκείνους που έχασαν τη ζωή τους στη μάχη με τον κορονοϊό.

Ο Γουόκερ μάλιστα με το τέλος είπε πως η Κέιτ Μίντλετον «πέτυχε διάνα». Μάλιστα, παραδέχθηκε πως ούτε ο ίδιος γνώριζε ότι η σύζυγος του Πρίγκιπα Ουίλιαμ ξέρει να παίζει πιάνο μέχρι που αποφάσισαν να συνεργαστούν, ενώ η σύμπραξή τους έμεινε επτασφράγιστο μυστικό ακόμη και από την τηλεοπτική παραγωγή.

Την ιδέα για τη μουσική συνεργασία είχε η Δούκισσα του Κέιμπριτζ έπειτα από μια συνάντηση με τον Γουόκερ όπου τον άκουσε να παίζει το τραγούδι σε ένα φιλανθρωπική εκδήλωση τον Οκτώβριο.

Η εκπομπή που μεταδόθηκε από το βρετανικό τηλεοπτικό δίκτυο ITV είχε τίτλο Βασιλικά Κάλαντα: Μαζί σε μια Χριστουγεννιάτικη συναυλία. Μαγνητοσκοπήθηκε πριν από περίπου ένα μήνα. Ο Γουόκερ ανέφερε πως έκαναν πρόβες για το τραγούδι κοντά στις δέκα φορές και έπειτα η Δούκισσα του Κέιμπριτζ εξασκήθηκε από μόνη της για να τελειοποιήσει την εμφάνισή της.

Η Κέιτ Μίντλετον την αφιέρωσε στους ανθρώπους που αποτέλεσαν έμπνευση στις κοινότητές τους στη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού. «Θέλουμε να πούμε ένα μεγάλω ευχαριστώ σε όλους αυτούς τους εξαιρετικούς ανθρώπους εκεί έξω που υποστήριξαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις κοινότητές τους. Επίσης θέλουμε να αναγνωρίσουμε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν πολλοί και δεν είναι τόσο εμφανείς», δήλωσε χαρακτηριστικά.