Ανατροπή στην υπόθεση του πιλότου της F1 που «χούφτωσε» το μοντέλο

Μετά τον σάλο που προκλήθηκε από την προκλητική συμπεριφορά του ρώσου πιλότου της Haas, Nikita Mazepin, όπως καταγράφηκε στο διαβόητο πια βίντεο του Instagram, τα πράγματα δεν ήταν μάλλον όπως φάνηκαν.

Ο Mazepin καθόταν στο πίσω κάθισμα αυτοκινήτου και εμφανίστηκε να θωπεύει το στήθος του μοντέλου Andrea D’lVal. Η οποία απομάκρυνε το χέρι του και στη συνέχεια έκανε μια ανάρμοστη χειρονομία στον φακό.

Η Haas καταδίκασε τη συμπεριφορά του και όλοι είχαν έναν κακό λόγο να πουν για το «αποκρουστικό βίντεο», όπως το αποκαλούσαν μαζικά.

Ο Mazepin πριν καν ντεμπουτάρει στη F1 έγινε αστέρι. Το hashtag #WeSayNoToMazepin μονοπώλησε τα κοινωνικά μέσα. Ο ίδιος απολογήθηκε για το περιστατικό, θέλοντας να ανακόψει το κύμα κριτικής.

TEAM STATEMENT: Haas F1 Team does not condone the behavior of Nikita Mazepin in the video recently posted on his social media. Additionally, the very fact that the video was posted on social media is also abhorrent to Haas F1 Team. (1/2)

— Haas F1 Team (@HaasF1Team) December 9, 2020