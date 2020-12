Χαμός με βίντεο πιλότου της Formula 1 που πιάνει το στήθος μοντέλου

Σάλος προκλήθηκε στο μηχανοκίνητο αθλητισμό με την προκλητική συμπεριφορά ενός εκ των εκπροσώπων της.

Ο ρώσος δοκιμαστής πιλότος της Haas Nikita Mazepin σε βίντεο που ανέβηκε στο Instagram βρίσκεται μέσα σε ένα αυτοκίνητο και θωπεύει το στήθος του μοντέλου Andrea D’lVal. Η γυναίκα φαίνεται να απομακρύνει το χέρι του και στη συνέχεια να κάνει μια άσεμνη χειρονομία στην κάμερα του κινητού.

Όπως ήταν αναμενόμενο το βίντεο έγινε viral και λίγες ώρες μετά η ομάδα του πιλότου στη Formula 1 αναγκάστηκε να καταδικάσει με ανακοίνωσή της το συμβάν.

«Η Haas δεν συναινεί με τη συμπεριφορά του Nikita Mazepin στο βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media. Το γεγονός μάλιστα ότι το βίντεο ανέβηκε στα social media θεωρείται αποκρουστικό για την ομάδα. Το θέμα αντιμετωπίζεται εσωτερικά και δεν θα γίνει κανένα άλλο σχόλιο» αναφέρεται στην ανακοίνωση της ομάδας.

Ο ίδιος ο πιλότος στην ανακοίνωσή του αναφέρει ότι έπρεπε να κρατήσει μία πιο αξιοπρεπή στάση. «Ζητάω συγγνώμη για την ανάρμοστη συμπεριφορά μου. Συγγνώμη που προσέβαλε την ομάδα μου» είπε μεταξύ άλλων.

Λίγο μετά το σάλο που προκλήθηκε το μοντέλο, που ισχυρίζεται ότι είναι φίλη με το ρώσο πιλότο της Formula 1 έγραψε: «Γεια σας. Θέλω να ξέρετε ότι ο Nikita και εγώ είμαστε φίλοι πολύ καιρό και όσα έγιναν στο βίντεο ήταν για πλάκα».



Η ανακοίνωση της ομάδας του

TEAM STATEMENT: Haas F1 Team does not condone the behavior of Nikita Mazepin in the video recently posted on his social media. Additionally, the very fact that the video was posted on social media is also abhorrent to Haas F1 Team. (1/2)

— Haas F1 Team (@HaasF1Team) December 9, 2020