Η 16χρονη ποδοσφαιρίστρια της Κιλμάρνοκ, Skye Stout, έγινε στόχος σκληρού διαδικτυακού bullying, με αφορμή την ακμή της. Τα προσβλητικά σχόλια που κατέκλυσαν τα social media ανάγκασαν την ομάδα της να αποσύρει την ανάρτηση στην οποία εμφανιζόταν, προκαλώντας κύμα αντιδράσεων.

Πολλοί φίλαθλοι αλλά και συναθλητές της στάθηκαν στο πλευρό της νεαρής παίκτριας, καταδικάζοντας τη χυδαία συμπεριφορά των χρηστών που επέλεξαν να επιτεθούν σε ένα ανήλικο κορίτσι για την εμφάνισή του.

Στο πλευρό της Skye Stout βρέθηκε και ο παλαίμαχος αμυντικός της Λίβερπουλ και νυν τηλεσχολιαστής, Τζέιμι Κάραχερ, ο οποίος της ευχήθηκε δημόσια «καλή τύχη», στέλνοντας μήνυμα στήριξης απέναντι στο κύμα μίσους.