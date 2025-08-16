Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης πραγματοποιεί αυτή την ώρα η Πυροσβεστική Υπηρεσία, προκειμένου να απεγκλωβίσει ένα νεαρό άτομο κάτω από το μοναστήρι της Παλαιοκαστρίτσας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ένας έφηβος ξένος τουρίστας, επιχειρώντας να περπατήσει σε μονοπάτι κοντά στο μοναστήρι, αποπροσανατολίστηκε και βρέθηκε σε ένα σημείο το οποίο θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνο και από το οποίο είναι πολύ δύσκολο να επιστρέψει κανείς.

Αυτή την ώρα, η Πυροσβεστική διοργανώνει την επιχείρηση απεγκλωβισμού με αναρριχητές, οι οποίοι θα κατέβουν από την κορυφή της βραχώδους περιοχής για να ανασύρουν τον έφηβο. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο νεαρός δεν έχει τραυματιστεί, ωστόσο φέρεται να είναι σοκαρισμένος από τον εγκλωβισμό του.