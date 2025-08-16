Η Ρωσία ενδέχεται να εντείνει μέσα στις επόμενες ημέρες τις επιθέσεις της στις πρώτες γραμμές του μετώπου, προκειμένου να δημιουργήσει ευνοϊκότερες πολιτικές συνθήκες για συνομιλίες, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Καταγράφουμε την κίνηση και προετοιμασίες ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων. Φυσικά, θα αντιδράσουμε, αν χρειαστεί, ασύμμετρα», τόνισε ο Ζελένσκι με ανάρτηση στο X μετά από συνάντηση που είχε με τον Αρχηγό του ουκρανικού Γενικού Επιτελείου Στρατού.