Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου (16/08) σε δασική έκταση στο Λιβάδι Καλαβρύτων ενώ οι δυνάμεις που επιχειρούν στο μέτωπο αυξήθηκαν και κάτοικοι καταγγέλλουν ότι είδαν δύο άτομα κοντά στο σημείο που προκλήθηκε η φωτιά.

Για την κατάσβεση της φωτιάς στα Καλάβρυτα πλέον επιχειρούν 39 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 5 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά στο Λιβάδι Καλαβρύτων και επιχειρούν 39 #πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 5 Α/Φ και 4 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 16, 2025

Στην κατάσβεση συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Συνεχίζεται η μάχη στο Λιβάρτζι #Αχαΐας με τους κτηνοτρόφους να απομακρύνουν τα ζώα τους για να γλιτώσουν απο την #πυρκαγιά pic.twitter.com/WXzCKjcXFp — Εποχικοί Πυροσβέστες (@epoxpyrosvestes) August 16, 2025

Υπενθυμίζεται πως πριν τις 2 το μεσημέρι εστάλη μήνυμα στους κατοίκους των κοντινων περιοχών από το 112 για ετοιμότητα αφού η πυρκαγιά έφτασε μια ανάσα από τον οικισμό απειλώντας σπίτια και ποιμνιοστάσια.

Δείτε φωτογραφίες απο το kalavrytanews