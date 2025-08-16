Πέντε άτομα από τα Χανιά, νεαρής ηλικίας, κινδύνευσαν να πνιγούν, καθώς παρασύρθηκαν από τα ρεύματα.

Σύμφωνα με το parakritika.gr ένας ναυαγοσώστης που έτυχε εκείνη την ώρα να βρίσκεται με την οικογένειά του για μπάνιο, καθώς ήταν εκτός βάρδιας, βούτηξε χωρίς να έχει τον απαραίτητο εξοπλισμό και με μεγάλη προσπάθεια κατάφερε να τους βγάλει στην ακτή.

Οι δύο από τους πέντε μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Χανίων.

Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στον έμπειρο ναυαγοσώστη, Θοδωρή Κωνσταντινίδη (το όνομα αναφέρεται ύστερα από άδεια του επικεφαλής ναυαγοσώστη Παύλου Λιτινάκη), για τον επαγγελματισμό και την αμεσότητα που έδρασε, χωρίς να έχει τα στοιχειώδη για την διάσωση των πέντε νεαρών ατόμων.

Επίσης, στο ίδιο σημείο του περιστατικού με τα πέντε άτομα, ναυαγοσώστες έβγαλαν άλλα τέσσερα άτομα που είχαν παρασυρθεί από τα επικίνδυνα ρεύματα.

Λίγο νωρίτερα πάντως, ναυαγοσώστης σε παραλία των Χανίων είχε να αντιμετωπίσει τον παραλογισμό κάποιων λουομένων, οι οποίοι, μόλις είδαν να ανεβαίνει η κόκκινη σημαία (λόγω αέρα και κυματισμού), άρχισαν να τον “λούζουν” με “γαλλικά”, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να απειλήσουν με μηνύσεις επειδή… έχασαν το μπάνιο τους!

Το περιστατικό αναφέρθηκε στον επικεφαλής κ. Λιτινάκη, ο οποίος, μιλώντας στο PARAKRITIKA.GR, σημείωσε… “Προσπαθούμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Οι λουόμενοι οφείλουν να τηρούν τις υποδείξεις μας. Σώζουμε ζωές με την πρόληψη. Και η κόκκινη σημαία σημαίνει ότι κανείς δεν μπαίνει στη θάλασσα. Ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω πως λειτουργούν ορισμένοι. Και δεν ήταν το πρώτο περιστατικό. Να θυμίσω πως πριν από λίγες ημέρες κάποιοι έβρισαν χυδαία μια ναυαγοσώστρια στον πύργο της; Ως εδώ! Σήμερα, ένας δικός μας άνθρωπος, εκτός βάρδιας, χωρίς εξοπλισμό, ο Θοδωρής, έσωσε πέντε ανθρώπους, οι οποίοι δεν ακολούθησαν την υπόδειξη. Από τη μια λοιπόν να λέμε συγχαρητήρια και από την άλλη να ζητάμε τα αυτονοητα…”