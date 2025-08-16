Η πρεμιέρα της Premier League μεταξύ Λίβερπουλ και Μπόρνμουθ στιγματίστηκε από ένα θλιβερό περιστατικό. Ένας 47χρονος φίλαθλος των «κόκκινων», ο οποίος βρισκόταν σε αναπηρικό αμαξίδιο, συνελήφθη μετά από ρατσιστική επίθεση που εξαπέλυσε εναντίον του Αντουάν Σεμένιο.

Το περιστατικό συνέβη στο πρώτο ημίχρονο, όταν ο επιθετικός της Μπόρνμουθ πήγε να εκτελέσει πλάγιο. Ο οπαδός πλησίασε και τον έβρισε με ρατσιστικούς χαρακτηρισμούς, με τον Γκανέζο παίκτη να ενημερώνει άμεσα τον πάγκο της ομάδας του. Ακολούθησε αναφορά στον διαιτητή Άντονι Τέιλορ, ο οποίος σταμάτησε προσωρινά το παιχνίδι και ενημέρωσε προπονητές και αρχηγούς, ενώ από τα μεγάφωνα έγινε έκκληση κατά των διακρίσεων.

Just a Liverpool fan casually racially abusing Antoine Semenyo



Watch this get swept under the carpet by Sky, Carragher and everyone else related to LFCpic.twitter.com/iPt2MpU4fY — Lea (@Lea_EFC) August 15, 2025

Η αστυνομία του Μέρσεϊσαϊντ προχώρησε στη σύλληψη του δράστη, ο οποίος απομακρύνθηκε από το γήπεδο, ενώ οι έρευνες για το περιστατικό συνεχίζονται.

Παρά την προσβολή, ο Σεμένιο απάντησε με τον καλύτερο τρόπο στον αγωνιστικό χώρο, σκοράροντας δύο φορές και φέρνοντας το ματς προσωρινά στα ίσα (2-2), πριν τελικά η Λίβερπουλ πάρει τη νίκη στα τελευταία λεπτά.

Μετά τη λήξη, ο επιθετικός της Μπόρνμουθ ανάρτησε στο Instagram το δικό του μήνυμα αγανάκτησης, γράφοντας «πότε θα σταματήσει αυτό;», ενώ κατήγγειλε και χυδαία σχόλια που δέχτηκε στο προφίλ του, με χρήστες να του αφήνουν emoji μαϊμούς κάτω από φωτογραφίες του.