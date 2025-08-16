Οι συλληφθέντες που κατηγορούνται για εμπρησμό στα Συχαινά της Πάτρας οδηγήθηκαν νωρίτερα στο δικαστικό μέγαρο Πατρών προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Ο 19χρονος που έχει ομολογήσει τις πράξεις του είπε ότι «Πίναμε μπύρες σε μια πλατεία με μια παρέα, κάναμε χρήση χασίς και κάποια στιγμή είπαμε να βάλουμε φωτιά. Εγώ έβαλα τη φωτιά με ένα τσακμάκι».

Ωστόσο, ο 27χρονος που ήταν μαζί με τον 19χρονο αρνείται κάθε εμπλοκή, λέγοντας σύμφωνα με την ΕΡΤ ότι είχε κενά μνήμης, καθώς κατανάλωναν τσίπουρα, με αποτέλεσμα να έχει κενά μνήμης.

«Δεν έχω κάνει κάτι τέτοιο. Δεν θυμάμαι κάτι. Πρέπει να είχα κενά μνήμης. Είχα πιει πολύ τσίπουρο».

Αντίθετα, πιο ήπιο ήταν το κλίμα για τον 25χρονο που κατηγορείται για τη φωτιά στο Γηροκομείο. Ο νεαρός έχει καταγραφεί σε βίντεο να σκύβει σε χωράφι, μετά από το οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά. Ο ίδιος υποστηρίζει, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ότι έπεσε μια καύτρα, προσπάθησε να τη σβήσει, δεν τα κατάφερε και απομακρύνθηκε, με αποτέλεσμα να θεωρηθεί ύποπτος.