Ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ πήρε ανοιχτά θέση εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ για τη στάση που κράτησε στη συνάντηση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα, δημοσιεύοντας βίντεο–καταπέλτη στα social media.

«Πρόεδρε Τραμπ, μόλις είδα τη συνέντευξη Τύπου με τον Πούτιν και ήταν ντροπιαστική. Στεκόσουν εκεί σαν ένα μικρό λευκό ζυμαρικό, σαν θαυμαστής του. Αναρωτιόμουν πότε θα του ζητήσεις αυτόγραφο», δήλωσε δηκτικά ο πρώην κυβερνήτης της Καλιφόρνια και σταρ του Χόλιγουντ.

Συνεχίζοντας, κατηγόρησε τον Τραμπ ότι «ξεπούλησε το σύστημα δικαιοσύνης, τις μυστικές υπηρεσίες και πάνω απ’ όλα τη χώρα μας», ενώ τον προέτρεψε να θυμηθεί την πυγμή του Ρόναλντ Ρίγκαν απέναντι στη Μόσχα. «Είστε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, δεν θα έπρεπε να το κάνετε αυτό. Πού πήγε η δύναμη του Ρίγκαν όταν είπε στον Γκορμπατσόφ “γκρεμίστε το Τείχος του Βερολίνου”;», τόνισε, κλείνοντας το βίντεο με έναν βαθύ αναστεναγμό απογοήτευσης.