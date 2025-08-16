Διαψεύστηκαν τα τουρκικά δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι η Σάμσουνσπορ θα εμφανιζόταν στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στην Αθήνα φορώντας φανέλα αφιερωμένη στον Κεμάλ Ατατούρκ.

Η ομάδα από τη Σαμψούντα ξεκαθαρίζει ότι δεν έχει καμία πρόθεση να δημιουργήσει ένταση στις δύο αναμετρήσεις με τους «πράσινους». Μάλιστα, έχει ήδη αποφασιστεί πως στο ΟΑΚΑ θα αγωνιστεί με τη λευκή εμφάνιση, ενώ στον επαναληπτικό στην Τουρκία θα φορέσει την καθιερωμένη κόκκινη.

Η αλήθεια για την τρίτη εμφάνιση

Η τρίτη φανέλα της Σάμσουνσπορ είναι μπλε, με αναφορές στο χρώμα της θάλασσας, και φέρει διακριτικά τα μάτια του Κεμάλ Ατατούρκ, καθώς και στοιχεία που συνδέονται με την 19η Μαΐου 1919 — την ημέρα της απόβασης στη Σαμψούντα, η οποία για την ελληνική ιστορία σηματοδοτεί την έναρξη της Γενοκτονίας των Ποντίων.

Το έμβλημα του συλλόγου περιλαμβάνει ήδη τον Κεμάλ Ατατούρκ, ενώ η τρίτη εμφάνιση είναι αφιερωμένη σε αυτόν. Παρότι τουρκικά μέσα υποστήριξαν ότι η Σάμσουνσπορ θα χρησιμοποιούσε τη συγκεκριμένη φανέλα απέναντι στον Παναθηναϊκό, κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.