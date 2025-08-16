Ο Παναθηναϊκός μετά τη σπουδαία πρόκριση επί της Σαχτάρ καλείται να ξεπεράσει το εμπόδιο της Σάμσουνσπορ ώστε να βρεθεί στην League Phase του Europa League.

Ωστόσο, η τουρκική ομάδα βλέπει την αναμέτρηση με το «τριφύλλι» στην Αθήνα ως μια ευκαιρία να προκαλέσει. Σύμφωνα με όσα αναφέρουν τουρκικά Μέσα η ομάδα της Σαμψούντας σκοπεύει να παραταχθεί στο χορτάρι του ΟΑΚΑ με μια φανέλα που περνά ξεκάθαρα ένα προκλητικό πολιτικό μήνυμα.

📢 Samsunspor, Yunan takımı Panathinaikos ile oynayacağı maçta Atatürk detaylı mavi forması ile sahaya çıkacak. pic.twitter.com/IRBU9euoCx — Süper Lig Günlüğü (@superliggunluk) August 16, 2025

Όπως φαίνεται και στο βίντεο που ανάρτησε η ομάδα στον επίσημο λογαριασμό στο Χ, η φανέλα της Σάμσουνσπορ είναι μακριά από τα παραδοσιακά της χρώματα που είναι το κόκκινο και το λευκό. Η εμφάνιση είναι εμπνευσμένη από το γαλάζιο χρώμα της θάλασσας και στο φόντο φαίνονται τα μάτια του Κεμάλ Ατατούρκ.

Παράλληλα γίνονται αναφορές και στην 19η Μαίου, ημέρα μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.

Η καμπάνια για τη φανέλα φέρει τον τίτλο «Yol Gosteren Bir Cift Goz», που σημαίνει: «Ένα ζευγάρι μάτια που δείχνει τον δρόμο».