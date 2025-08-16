Φωτιά σε διαμέρισμα 3ου ορόφου ξέσπασε σήμερα το απόγευμα στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το thestival.gr, η φωτιά σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες λίγο μετά τις 19:30 σε διαμέρισμα επί της οδού Χειμωνίδου στη Καλαμαριά.

🔥 Στις φλόγες διαμέρισμα στην Καλαμαριά – Πνίγεται στον καπνό η περιοχή https://www.voria.gr/article/thessaloniki-megali-fotia-mesa-se-diamerisma-stin-kalamaria-fotovideo Posted by Voria.gr on Saturday, August 16, 2025

Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας έσπευσαν στο σημείο και ρίχτηκαν αμέσως στη μάχη με τη φωτιά.

Αξίζει να αναφερθεί πως η Πυροσβεστική απεγκλώβισε δύο άτομα -τα οποία τραυματίστηκαν ελαφρώς- και στη συνέχεια παραδόθηκαν στο ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με το voria.gr μετά από ώρα η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο ωστόσο το διαμέρισμα υπέστη σοβαρές ζημιές στο εσωτερικό του χωρίς ωστόσο η φωτιά να επεκταθεί στους άλλους ορόφους.