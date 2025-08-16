Φωτιά σε διαμέρισμα 3ου ορόφου ξέσπασε σήμερα το απόγευμα στην ανατολική Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με το thestival.gr, η φωτιά σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες λίγο μετά τις 19:30 σε διαμέρισμα επί της οδού Χειμωνίδου στη Καλαμαριά.
Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας έσπευσαν στο σημείο και ρίχτηκαν αμέσως στη μάχη με τη φωτιά.
Αξίζει να αναφερθεί πως η Πυροσβεστική απεγκλώβισε δύο άτομα -τα οποία τραυματίστηκαν ελαφρώς- και στη συνέχεια παραδόθηκαν στο ΕΚΑΒ.
Σύμφωνα με το voria.gr μετά από ώρα η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο ωστόσο το διαμέρισμα υπέστη σοβαρές ζημιές στο εσωτερικό του χωρίς ωστόσο η φωτιά να επεκταθεί στους άλλους ορόφους.