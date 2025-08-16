Μετά το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ των Financial Times που αποκάλυψε πως ο Βλαντιμίρ Πούτιν ζήτησε μέσω του Ντόναλντ Τραμπ την παράδοση του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ σε αντάλλαγμα για «πάγωμα» των υπόλοιπων μετώπων, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ήταν κατηγορηματικός:

Όπως μετέδωσε το Reuters ο Ουκρανός πρόεδρος απέρριψε κάθε σενάριο αποχώρησης από το Ντονμπάς, τονίζοντας ότι κάτι τέτοιο θα ισοδυναμούσε με συνθηκολόγηση χωρίς εγγυήσεις ασφαλείας. «Η Ουκρανία δεν θα παραδώσει ούτε μια σπιθαμή από τη γη της»., είπε χαρακτηριστικά.

Και την περασμένη εβδομάδα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε αρνηθεί να παραχωρήσει τον έλεγχο της περιοχής στη Ρωσία σε αντάλλαγμα για κατάπαυση του πυρός.

«Αν αποσυρθούμε σήμερα από το Ντονμπάς – τα οχυρά μας, το έδαφος μας, τα υψώματα που ελέγχουμε – θα ανοίξουμε σαφώς μια γέφυρα για τους Ρώσους να προετοιμάσουν μια επίθεση», είπε.

Η πρόταση θα έρχονταν επίσης σε αντίθεση με τις προειδοποιήσεις των ηγετών της ΕΕ ότι σε οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία πρέπει να γίνεται σεβαστή η «εδαφική ακεραιότητα» της Ουκρανίας και «τα διεθνή σύνορα δεν πρέπει να αλλάξουν με τη βία».

Η απόρριψη αυτή έρχεται λίγες ώρες πριν από το κρίσιμο ταξίδι του Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον, όπου τη Δευτέρα θα συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με τον Guardian, στο τραπέζι αναμένεται να τεθούν ξανά προτάσεις για «ειρήνη μέσω εδαφικών παραχωρήσεων» – πρόταση που το Κίεβο έχει ήδη χαρακτηρίσει απαράδεκτη.

Πάντως άτομα που γνωρίζουν τις σκέψεις του Ζελένσκι δήλωσαν ότι δεν θα συμφωνήσει να παραδώσει την περιοχή του Ντονέτσκ, αλλά ότι είναι ανοιχτός σε συζητήσεις με τον Τραμπ στην Ουάσινγκτον, όπου αναμένεται να συναντηθούν τη Δευτέρα.

Θυμίζουμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ Μετά τη συνάντησή του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν την Παρασκευή στην Αλάσκα δήλωσε στους Ευρωπαίους ηγέτες ότι υποστηρίζει ένα σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας με την παραχώρηση των μη κατακτημένων εδαφών στη Ρωσία, σύμφωνα με την εφημερίδα New York Times, η οποία επικαλείται δύο υψηλόβαθμους Ευρωπαίους αξιωματούχους.

Πούτιν και Τραμπ στην Αλάσκα

Οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ο Τραμπ θα συζητήσει το σχέδιο με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι τη Δευτέρα, όταν ο Ουκρανός πρόεδρος θα επισκεφθεί το Λευκό Οίκο, προσθέτοντας ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν.

Οι αναφορές ότι ο Τραμπ υποστηρίζει μια πιθανή παραχώρηση εδαφών σηματοδοτούν μια αλλαγή στις προηγούμενες απαιτήσεις του για άμεση κατάπαυση του πυρός.

Σύμφωνα με την εφημερίδα New York Times, ο Τραμπ πιστεύει ότι μια ειρηνευτική συμφωνία μπορεί να διαπραγματευτεί γρήγορα, «εφ’ όσον ο Ζελένσκι συμφωνήσει να παραχωρήσει το υπόλοιπο της περιοχής του Ντονμπάς στη Ρωσία, ακόμη και τις περιοχές που δεν έχουν καταληφθεί από ρωσικά στρατεύματα».

Μιλώντας στο μέσο ενημέρωσης, ανώτεροι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ο Πούτιν αντάλλαξε την εκεχειρία σε ολόκληρη την υπόλοιπη Ουκρανία στα τρέχοντα μέτωπα και μια γραπτή υπόσχεση να μην επιτεθεί ξανά στην Ουκρανία ή σε οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα.

Το Γαλλικό Πρακτορείο αναφέρει, από την πλευρά του, ότι ο Πούτιν «απαιτεί de facto την αποχώρηση της Ουκρανίας από το Ντονμπάς», μια περιοχή που αποτελείται από τις περιφέρειες Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ στην ανατολική Ουκρανία.

«Ο Τραμπ τείνει να το υποστηρίξει», υπογραμμίζει.

Η μετατόπιση Τραμπ

Πούτιν και Τραμπ στην κοινή συνέντευξη τύπου στην Αλάσκα

Το πιο ανησυχητικό για τους Ευρωπαίους συμμάχους αλλά και το Ζελένσκι είναι ότι ο Τραμπ, αν και αρχικά είχε δηλώσει πως θα απαιτήσει κατάπαυση του πυρός από τον Πούτιν και μάλιστα αν δεν συμβεί αυτό θα δυσαρεστηθεί, μετά τη συνάντηση στην Αλάσκα φάνηκε να μετατοπίζει τη θέση του.

Αντί να πιέσει για άμεσο τερματισμό των εχθροπραξιών, ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε για την ανάγκη μιας «συνολικής ειρηνευτικής συμφωνίας». Η αλλαγή αυτή ερμηνεύεται από πολλούς ως υποχώρηση στη ρωσική πλευρά και ως ένδειξη ότι ο Λευκός Οίκος σκοπεύει να πιέσει το Κίεβο να συμβιβαστεί.

«Όλοι συμφώνησαν ότι η ειρήνη πρέπει να προέλθει από μια συμφωνία και όχι από μια απλή κατάπαυση του πυρός», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social, επιβεβαιώνοντας ότι θα καλέσει τον Ζελένσκι να συζητήσουν λύση στο Οβάλ Γραφείο.

Η ευρωπαϊκή απάντηση

Κιρ Στάρμερ, Εμανουέλ Μακρόν και Φρίντριχ Μερτς

Την ίδια στιγμή, το απόγευμα της Κυριακής, ο Εμανουέλ Μακρόν, ο Κιρ Στάρμερ και ο Φρίντριχ Μερτς συγκαλούν τηλεδιάσκεψη κορυφής. Στόχος τους είναι να ενισχύσουν το μήνυμα στήριξης προς την Ουκρανία και να διαμηνύσουν ότι η Ευρώπη δεν αποδέχεται λύσεις που περνούν μέσα από παραχώρηση εδαφών.