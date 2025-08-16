Με μία αλληγορική αναφορά στα μελτέμια που πνέουν αυτή την περίοδο του χρόνου στο Αιγαίο, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, κατά την παρουσία του στην Ίμβρο, αναφέρθηκε στα δεινά που βασανίζουν σήμερα την ανθρωπότητα, αλλά και τις πίκρες που έζησε το αιγιοπελαγίτικο νησί, που είναι και η γενέτειρά του.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης προεξήρχε της Θείας Λειτουργίας, χτες, ανήμερα της εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στον πανηγυρίζοντα ναό του χωριού του, στους Αγίους Θεόδωρους της Ίμβρου, συμπαραστατούμενος από τον επίσης Ίμβριο μητροπολίτη Μύρων, Χρυσόστομο.

«Είναι πολύ δυνατά τα ‘μελτέμια’ που βασανίζουν σήμερα την ανθρωπότητα. Πόλεμοι δεξιά και αριστερά, απειλές, αδικίες, έριδες, ανταγωνισμοί, βίαιοι ξεριζωμοί ανθρώπων, πείνα και δυστυχία, πολιτικές και θρησκευτικές ακαταστασίες, καταστρεπτικές πυρκαγιές, σεισμοί, πλημμύρες, άγριοι διωγμοί εις βάρος Χριστιανών και τόσα άλλα. Όχι απλώς ‘μελτέμια’, αλλά τυφωνικοί άνεμοι. Γι’ αυτό και λέμε στην Παναγία μας εξ ονόματος όλων των δοκιμαζομένων: ‘Προς τίνα καταφύγω άλλην, Αγνή; Που προσδράμω λοιπόν και σωθήσομαι;… Εις Σε μόνην ελπίζω και επί Σε θαρρών κατέφυγον’» είπε ο κ.κ. Βαρθολομαίος απευθυνόμενος στο εκκλησίασμα.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης συνέχισε κάνοντας αναφορά στα δύσκολα βιώματα των Ιμβρίων στο παρελθόν: «Και η Ίμβρος μας, αγαπητοί, έχει δεχθεί κατά καιρούς πολλά ‘μελτέμια’. Ανεμοδαρμένη είναι! Και οι Ίμβριοι έχουμε γευθεί αφθόνως τις πικρές συνέπειες. Παρά ταύτα, είμαστε πάντοτε εδώ, παρόντες, όρθιοι, με το μέτωπο ψηλά, ευέλπιδες, και οι μεγάλοι και τα παιδιά μας, με όνειρα για ένα καλλίτερο αύριο. Διότι η Παναγία δεν είναι απλώς το κέντρο του νησιού μας – δεν είπαμε τυχαίως ‘Παναγία’ την πρωτεύουσά του. Αλλά είναι και το γαληνό λιμάνι των ψυχών μας, το κάστρο των ελπίδων μας, ο ασφαλής κόρφος της σωτηρίας μας. Είναι η ξενιτεμένη μάνα και το πρόσωπο της αναφοράς όλων των σκορπισμένων στα πέρατα του κόσμου αδελφών μας Ιμβρίων, που σήμερα γιορτάζουν κι αυτοί μαζί μας, με τις λειτουργίες, τις αρτοκλασίες, τα πανηγύρια τους και την πατροπαράδοτη ‘κουρκούτα’. Κι εμείς τους στέλνουμε απ’ εδώ ολοκάρδιο τον χαιρετισμό και την αγάπη μας».

«Προσκυνήστε λοιπόν, αδελφοί, σήμερα στη μεγάλη Της εορτή την Παναγία μας με ευγνωμοσύνη, με ευλάβεια, με ελπίδα. Τολμήσαμε και Την είπαμε και ‘Ιμβριώτισσα’, για να τη νιώθουμε πιο κοντά μας. Αγκαλιάστε Την ευλαβικά, ασπασθείτε τα άγια χέρια Της, δώστε Της την καρδιά σας. Προσωπικώς Της είμεθα ευγνώμονες και για το ότι μας αξίωσε για μία ακόμη φορά να εορτάσω με την Χάρι Της μαζί σας, στο ερατεινό νησί μας» κατέληξε συγκινημένος ο Οικουμενικός Πατριάρχης.