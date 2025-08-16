Η υπηρεσία πολιτικής άμυνας της Γάζας ανακοίνωσε σήμερα το θάνατο 39 Παλαιστινίων, μεταξύ των οποίων παιδιά, από την ισραηλινή επίθεση στο παλαιστινιακό έδαφος, αριθμός που αμφισβητήθηκε από τον ισραηλινό στρατό, ο οποίος ετοιμάζει τις πρώτες απομακρύνσεις αμάχων ενόψει της προαναγγελθείσας επίθεσής του στην Πόλη της Γάζας.

Ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας πολιτικής άμυνας Μαχμούντ Μπασάλ δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως μια συνοικία της Πόλης της Γάζας βομβαρδίζεται εντατικά εδώ και σχεδόν μία εβδομάδα.

«Εκτιμάμε ότι περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι παραμένουν στη συνοικία Ζεϊτούν, οι περισσότεροι χωρίς νερό ούτε τρόφιμα», δήλωσε κατηγορώντας το Ισραήλ για «εθνική αποκάθαρση» στη Ζεϊτούν και στη γειτονική συνοικία Ταλ αλ-Χάουα. «Οι ομάδες μας δεν έχουν πρόσβαση στους τραυματίες», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, 39 Παλαιστίνιοι, ανάμεσά τους παιδιά, σκοτώθηκαν από τα πυρά και τα πλήγματα του ισραηλινού στρατού σε όλη τη λωρίδα της Γάζας.

Μεταξύ αυτών, 21 έχασαν τη ζωή τους κοντά σε δύο κέντρα διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας στο νότιο και το βόρειο τμήμα του εδάφους και έξι άλλοι, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά, σε πλήγματα με στόχο τον προσφυγικό καταυλισμό του Μπουρέιτζ (κέντρο) και τη ζώνη του αλ-Μαουάσι (νότια), πρόσθεσε ο Μπασάλ.

Ο ισραηλινός στρατός αμφισβήτησε τους αριθμούς αυτούς, λέγοντας στο Γαλλικό Πρακτορείο πως «οι θεσμοί της Γάζας ελέγχονται και διευθύνονται από τη Χαμάς και συνεπώς υποτάσσονται στην ατζέντα της».

«Είναι γνωστό ότι καταγράφουν θανάτους που δεν έχουν σχέση με τη σύγκρουση, όπως θανάτους από φυσικά αίτια», και τα δεδομένα τους «βρίθουν ανακολουθιών και εσφαλμένων ισχυρισμών», χωρίς να διακρίνουν ανάμεσα σε «απώλειες αμάχων και τρομοκρατών», πρόσθεσε.

Ο Μπασάλ, από την πλευρά του, εξέφρασε την ανησυχία του για την «καταστροφική κατάσταση» στην Πόλη της Γάζας: «Οι κάτοικοι δεν έχουν κανένα μέρος για να καταφύγουν», τόνισε.

«Εδώ και σχεδόν μία εβδομάδα, ο σιωνιστής εχθρός διεξάγει εντατική επίθεση στις ανατολικές και τις νότιες συνοικίες της Πόλης της Γάζας, ιδιαίτερα στη συνοικία Ζεϊτούν, όπου πολεμικά αεροπλάνα, πυροβολικό και ρομπότ με εκρηκτικά καταστρέφουν συστηματικά τη ζώνη», υποστήριξε σε ανακοίνωσή της η Χαμάς.

«Τα εγκλήματα που διαπράττονται (…) μέσα στη λωρίδα της Γάζας πραγματοποιούνται μπροστά στα μάτια του κόσμου, με σαφή πρόθεση και δημόσια δήλωση», κατηγορεί το ισλαμιστικό κίνημα.

Ο COGAT, ο ισραηλινός οργανισμός που εξαρτάται από το υπουργείο Άμυνας και είναι αρμόδιος για τις πολιτικές υποθέσειος στα παλαιστινιακά εδάφη, ανακοίνωσε ότι «σκηνές και άλλοι εξοπλισμοί καταφυγίου θα παρασχεθούν από αύριο, Κυριακή, στο πλαίσιο των προετοιμασιών του Τσαχάλ (σ.σ.: ο ισραηλινός στρατός) για να μετακινήσει τον πληθυσμό από τις ζώνες μάχης προς το νότο της λωρίδας της Γάζας για την προστασία του».

«Η βοήθεια θα μεταφερθεί μέσω του σημείου διέλευσης Κερέμ Σαλόμ (νότιο τμήμα της λωρίδας της Γάζας) από τον ΟΗΕ και διεθνείς οργανισμούς, έπειτα από εμπεριστατωμένη επιθεώρηση ασφαλείας», αναφέρει ο COGAT.

Πηγή: ΑΠΕ