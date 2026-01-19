Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε στη συζήτηση «Κι αυτοί είναι η Ελλάδα – Συζητήσεις στο Ωδείο Αθηνών» με τον Ηλία Κανέλλη.

Ο πρωθυπουργός μεταξύ άλλων είπε ότι ενημερώνεται καλά για τους φακέλους των υπουργείων αλλά και ότι διαβάζει και θέματα «εκτός ύλης» με χρήσιμα ερεθίσματα για την καθημερινή του δουλειά.

«Δεν υπάρχει περίπτωση στις ΗΠΑ να πάρεις μάθημα διεθνών σχέσεων και να μην ξεκινήσεις με Θουκυδίδη», ανέφερε μεταξύ άλλων στην πορεία της κουβέντας.

Σε ερώτηση αν είναι φιλελεύθερος ο κ. Μητσοτάκης απάντησε ως εξής: «Ναι, στο βαθμό που είμαι ένας άνθρωπος που πιστεύει σε μία οργανωμένη κοινωνία όπου πρέπει να υπάρχει ισορροπία μεταξύ δημοκρατίας και ελευθερίας, να υπάρχει κράτος δικαίου το οποίο να υπερασπίζεται και τα δικαιώματα των μειοψηφιών. Με την έννοια του κλασικού φιλελεύθερου είμαι ένας φιλελεύθερος πολιτικός ο οποίος δεν στερεί από το κράτος τη δυνατότητα να έχει έναν συγκεκριμένο παρεμβατικό και ρυθμιστικό ρόλο».

Σε επόμενη ερώτηση αν είναι ευχαριστημένος από τις μειώσεις στη φορολογία επί των ημερών της διακυβέρνησής του, ο πρωθυπουργός σημείωσε: «Όταν μιλάμε για φορολογία και φιλελευθερισμό να δούμε αν εντασσόμαστε σε λογική πιο νεοφιλελεύθερων πολιτικών που πιστεύουν ότι όλοι πρέπει να πληρώνουμε το ίδιο ποσοστό ή σε κλιμακωτή φορολόγηση. Εγώ πιστεύω στο δεύτερο. Εμείς υπηρετήσαμε με συνέπεια πολιτική μείωσης φόρων και στην ακίνητη περιουσία, και στο εισόδημα, και στο μέρισμα και στις επιχειρήσεις. Μειώσαμε πολλούς φόρους. Προτιμώ να αυξήσω πραγματικούς μισθούς και ο πολίτης να δει την αύξηση στο τέλος του μήνα παρά να πάω σε μείωση έμμεσων φόρων. Πετύχαμε να αυξήσουμε τα έσοδα μειώνοντας φόρους και γιατί καταπολεμήσαμε τη φοροδιαφυγή. Εκεί και με κάποια οριζόντια μέτρα αλλά κυρίως αξιοποιώντας την τεχνολογία έχουμε κάνει σημαντικά βήματα. Οι πιο πολλές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις πρέπει να αυξήσουν φόρους, εμείς και τους στόχους μας πετυχαίνουμε και μειώνουμε φόρους».

Αναφερόμενος στην πορεία της οικονομίας τα επόμενα χρόνια, ο πρωθυπουργός είπε ότι οι δεσμεύσεις του 2023 υλοποιούνται. «Στην συντριπτική πλειοψηφία αυτά που είπαμε , υλοποιούνται», τόνισε και είπε ότι πρώτη του υποχρέωση είναι να πει στους πολίτες ότι αυτά για τα οποία τον ψήφισαν τα κάνει. Είπε ότι η καλύτερη απάντηση στην ακρίβεια είναι οι αυξήσεις των μισθών εξηγώντας ότι «εμείς θέλουμε πραγματική αύξηση του ΑΕΠ, διπλάσια της Ευρώπης, και μείωση των ανισοτήτων εντός της χώρας και αυτό επιβάλλει και μία πολιτική που έχει και αναδιανεμητικά χαρακτηριστικά».

«Οι πιο αδικημένοι στην οικονομία είναι οι άνεργοι. Ήταν έτσι το 2019, δεν ήταν. Τώρα οι επιχειρήσεις ψάχνουν εργαζόμενους και αυτό είναι καλύτερο πρόβλημα από το να έχεις ανεργία 18%», επισήμανε.