Η σημερινή κόντρα ανάμεσα στον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών και Υποδομών Κωνσταντίνο Κυρανάκη και την Ζωή Κωνσταντοπούλου ξεκίνησε με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να σχολιάζει τη φράση που είχε απευθύνει ο κ. Κυρανάκης στην κα Πέρκα: «σταματήστε να τσιρίζετε, εδώ είναι Βουλή δεν είναι η κουζίνα σας». «Κάνατε κρεσέντο σεξισμού. Υπάρχει ευθύνη Κυρανάκη, υπάρχει όμως και η τεράστια ευθύνη του κ. Μητσοτάκη που έλεγε μην γκαρίζετε σε εμένα», είπε η κα Κωνσταντοπούλου.

Στη συνέχεια, ο κ. Κυρανάκης «σήκωσε το γάντι» και απάντησε στο σχόλιο της Ζωής Κωνσταντοπούλου περί «κρεσέντο σεξισμού», υπενθυμίζοντας την υπόθεση του βιαστή με την τυρόπιτα. Αυτή είναι η στιχομυθία:

Κυρανάκης: Όταν πιστεύω ότι έχω δίκιο επιμένω. Όταν όμως κάνω λάθος το παραδέχομαι και ζητάω συγγνώμη. Με τη συνάδελφο της Νέας Αριστεράς έκανα λάθος και ζήτησα συγγνώμη. Όμως μια λάθος λέξη έχει μικρότερο βάρος από την υπεράσπιση ενός βιαστή.

Κωνσταντοπούλου: Τι λέτε;

Κυρανάκης: Για εσάς το λέω κυρία Κωνσταντοπούλου. Μια λέξη έχει μικρότερο βάρος από την υπεράσπιση ενός ανθρώπου που βίασε 4 γυναίκες. Μια λέξη έχει μικρότερο βάρος από την ψήφιση ενός νόμου που οδήγησε στην αποφυλάκιση αυτού του ανθρώπου.

Κωνσταντοπούλου: Συκοφαντίες. Έχει μηνυθεί ο κ. Φλωρίδης, θα μηνυθείτε και εσείς.