Την ευθύνη για την έκρηξη που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα σε κινεζικό εστιατόριο ξενοδοχείου στην Καμπούλ ανέλαβε η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος, από την οποία έχασαν τη ζωή τους επτά άνθρωποι, ενώ αρκετοί ακόμη τραυματίστηκαν.

Η έκρηξη σημειώθηκε σε μια από τις καλύτερα φρουρούμενες περιοχές της πρωτεύουσας του Αφγανιστάν, στη συνοικία Σαχρ-ι-Νάου, όπου βρίσκονται κτίρια γραφείων, εμπορικά κέντρα και πρεσβείες, επεσήμανε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Χαλίντ Ζάντραν.

Το εστιατόριο διαχειριζόταν ένας κινέζος μουσουλμάνος, ο Αμπντούλ Ματζίντ, μαζί με τη σύζυγό του και έναν αφγανό συνεργάτη τους, τον Αμπντούλ Τζαμπάρ Μαχμούντ, διευκρίνισε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας. Από την έκρηξη, η οποία σημειώθηκε στην κουζίνα του εστιατορίου, σκοτώθηκαν ένας Κινέζος και έξι Αφγανοί, ανακοίνωσε ο Χαλίντ Ζάντραν.

Σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκαν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης διακρίνονται ερείπια διασκορπισμένα στον δρόμο έξω από το ξενοδοχείο και καπνό να βγαίνει από την πρόσοψη του εστιατορίου.

🚨🔥Deadly blast rocks Kabul.

An explosion ripped through a hotel in Shahr-e-Naw, killing several and injuring many, Taliban officials confirm. Local reports say the blast struck outside a Chinese restaurant, plunging the area into chaos.#Afghanistan #Kabul pic.twitter.com/jv0NPfTxjG — Rizwan Shah (@rizwan_media) January 19, 2026

«Μέχρι στιγμής, έχουν διακομιστεί 20 άνθρωποι στο νοσοκομείο μας», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Ντέγιαν Πάνιτς, διευθυντής της ανθρωπιστικής οργάνωσης EMERGENCY στο Αφγανιστάν. «Μεταξύ των τραυματιών είναι τέσσερις γυναίκες και ένα παιδί. Δυστυχώς, επτά άνθρωποι διακομίστηκαν νεκροί», συμπλήρωσε.