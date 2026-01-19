Ένα εξαιρετικά σπάνιο μοβ ζαφείρι τύπου Star Sapphire βάρους 3.563 καρατίων ανακαλύφθηκε στη Σρι Λάνκα, προκαλώντας παγκόσμιο ενδιαφέρον στον κόσμο των πολύτιμων λίθων, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της Daily Mail.

Ο εντυπωσιακός λίθος ονομάστηκε «Star of Pure Land» και, σύμφωνα με ειδικούς, θεωρείται το μεγαλύτερο φυσικό μοβ αστεροειδές ζαφείρι που έχει βρεθεί ποτέ. Όπως υποδηλώνει και το όνομά του, τα star sapphires ξεχωρίζουν για το μοναδικό οπτικό φαινόμενο του αστερισμού (asterism), κατά το οποίο στην επιφάνεια της πέτρας σχηματίζεται ένα φωτεινό αστέρι.

«Πρόκειται για το μεγαλύτερο μοβ star sapphire του είδους του», δήλωσε ο σύμβουλος γεμολόγος Ashan Amarasinghe, προσθέτοντας: «Διαθέτει εξαιρετικά καθαρό και καλοσχηματισμένο αστερισμό με έξι ακτίνες, κάτι πραγματικά σπάνιο».

Η αξία του πολύτιμου λίθου δεν έχει ακόμη καθοριστεί επίσημα, ωστόσο οι πρώτες εκτιμήσεις ανεβάζουν το ποσό στα 300 έως 400 εκατομμύρια δολάρια. Αν επιβεβαιωθεί, το «Star of Pure Land» θα καταταχθεί ανάμεσα στους ακριβότερους πολύτιμους λίθους όλων των εποχών. Ο αστερισμός στα ζαφείρια δημιουργείται από μικροσκοπικές βελονοειδείς εγκλείσεις ρουτιλίου μέσα στην πέτρα. Σύμφωνα με ειδικούς, ένα ποιοτικό star sapphire πρέπει να έχει το αστέρι τέλεια κεντραρισμένο, με ίσες, καθαρές και φωτεινές ακτίνες.

Οι ιδιοκτήτες του πολύτιμου λίθου παραμένουν ανώνυμοι για λόγους ασφαλείας. Όπως αποκάλυψαν, το ζαφείρι βρέθηκε το 2023 σε ορυχείο κοντά στην πόλη Ρατναπούρα, γνωστή ως η «πόλη των πολύτιμων λίθων» της Σρι Λάνκα.

Αρχικά αγοράστηκε μαζί με άλλες πέτρες, όμως περίπου δύο χρόνια αργότερα διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για κάτι εξαιρετικό. Στη συνέχεια πιστοποιήθηκε από δύο ανεξάρτητα εργαστήρια.

Για σύγκριση, το διάσημο μπλε διαμάντι Oppenheimer Blue (14,62 καράτια) πουλήθηκε το 2016 έναντι 57,5 εκατ. δολαρίων, ενώ το Williamson Pink Star (11,15 καράτια) έφτασε τα 57,7 εκατ. δολάρια το 2022.

Όπως επισημαίνουν ειδικοί του χώρου, οι πιο πολύτιμοι λίθοι στον κόσμο ξεπερνούν την απλή ομορφιά, συνδυάζοντας σπανιότητα, μοναδικά χαρακτηριστικά και ιστορική σημασία, στοιχεία που τους καθιστούν σχεδόν ανεκτίμητους.