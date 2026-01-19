Μετά τη σύλληψη του ηγέτη της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, οι ΗΠΑ επανέφεραν στο προσκήνιο ανησυχίες για την παρουσία της Χεζμπολάχ στη Λατινική Αμερική. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, χαρακτήρισε τη Βενεζουέλα ως πλατφόρμα ιρανικής επιρροής, κατηγορώντας την κυβέρνηση της χώρας ότι φιλοξενεί μέλη της λιβανέζικης σιιτικής οργάνωσης Χεζμπολάχ, που υποστηρίζεται από το Ιράν.

Ο Ρούμπιο δήλωσε σε συνέντευξή του στο CBS ότι μία από τις βασικές αιτίες για τη σύλληψη του Μαδούρο ήταν να διασφαλιστεί ότι οι ηγέτες της Βενεζουέλας «δεν θα έχουν πλέον στενές σχέσεις με τη Χεζμπολάχ και το Ιράν στο Δυτικό Ημισφαίριο». Παράλληλα, πίεσε τη νέα ηγέτιδα της χώρας, Ντέλσι Ροντρίγκες, να διακόψει τις σχέσεις τόσο με το Ιράν όσο και με τον Χεζμπολάχ.

Αν και η νέα ηγεσία συμμορφωθεί, η επίδραση στη λειτουργία της Χεζμπολάχ πιθανώς να είναι περιορισμένη. Η οργάνωση, που για δεκαετίες κυριαρχούσε πολιτικά και στρατιωτικά στον Λίβανο, έχει ήδη υποστεί πλήγματα από πόλεμο με το Ισραήλ και αντιμετωπίζει αυξανόμενη πίεση από τις κυβερνήσεις των ΗΠΑ, του Ισραήλ και του Λιβάνου να παραδώσει τα όπλα της.

Οι ΗΠΑ έχουν επίσης κατηγορήσει εδώ και χρόνια τη Χεζμπολάχ για συμμετοχή σε κυκλώματα ναρκωτικών και ξεπλύματος χρημάτων στη Βενεζουέλα.

Πώς ο Χεζμπολάχ εμπλέχθηκε στη Βενεζουέλα

Οι σχέσεις της Χεζμπολάχ με τη Βενεζουέλα προέκυψαν μέσω της σύνδεσης της χώρας με το Ιράν. Δύο πλούσιες σε πετρέλαιο χώρες υπό αμερικανικές κυρώσεις, μοιράζονται μια αντι-αμερικανική ιδεολογία και υποστήριζαν η μία την άλλη για να αποφύγουν κυρώσεις.

Το Ιράν και η Βενεζουέλα διατηρούν οικονομικούς και πολιτικούς δεσμούς από πριν την Ιρανική Επανάσταση του 1979. Η σχέση τους ενισχύθηκε μετά την ανάληψη της προεδρίας από τον Ούγκο Τσάβες το 1999, ενώ το Ιράν επένδυσε δισεκατομμύρια στον πετρελαϊκό και ενεργειακό τομέα της Βενεζουέλας, καθώς και σε έργα στέγασης και βιομηχανίας, που παρείχαν στην Τεχεράνη μια στρατηγική παρουσία στην αμερικανική «πίσω αυλή».

Αυτό άνοιξε το δρόμο στη Χεζμπολάχ να εγκατασταθεί στη χώρα, αξιοποιώντας οικονομικές και πολιτικές διευκολύνσεις που του παρείχε η βενεζουελανική κυβέρνηση.

Η έκταση της παρουσίας του Χεζμπολάχ στη Βενεζουέλα

Οι αμερικανικές αρχές κατηγορούν τη Χεζμπολάχ ότι χρησιμοποιεί τη Βενεζουέλα ως βάση για διακίνηση ναρκωτικών και ξεπλύματος χρημάτων σε συνεργασία με τοπικούς αξιωματούχους. Ωστόσο, ειδικοί επισημαίνουν ότι αυτά τα παράνομα έσοδα δεν φαίνεται να είναι κρίσιμα για τις λειτουργίες του Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Η έρευνα της DEA που ξεκίνησε το 2008 αποκάλυψε δίκτυα διακίνησης κοκαΐνης από την Κολομβία μέσω Βενεζουέλας, με συνεργασία κρατικών αξιωματούχων, και τη μεταφορά χρημάτων και προσωπικού του Χεζμπολάχ. Η μεγαλύτερη υπόθεση αφορούσε τον Αϊμάν Σαϊέντ Τζουμά, με διπλή υπηκοότητα Λιβάνου-Κολομβίας, ο οποίος φέρεται να είχε οργανώσει ένα από τα πιο περίπλοκα διεθνή δίκτυα ναρκωτικών και ξεπλύματος χρημάτων.

Τα έσοδα της Χεζμπολάχ από αυτά τα δίκτυα ήταν εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τις ΗΠΑ. Επίσης, κατηγορήθηκαν βενεζουελάνικες αρχές για την εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων της Χεζμπολάχ, όπως η χρήση πτήσεων μεταξύ Καράκας, Δαμασκού και Τεχεράνης για μεταφορά μελών και όπλων.

Η σημασία της Βενεζουέλας για τον Χεζμπολάχ σήμερα

Παρά τις ισχυρές καταγγελίες, ειδικοί πιστεύουν ότι η σύλληψη του Μαδούρο δεν θα επηρεάσει σημαντικά τις δραστηριότητες της Χεζμπολάχ. Η σχέση μεταξύ της κυβέρνησης Μαδούρο και της Χεζμπολάχ, αν και συμβολική και βασισμένη σε αντι-αμερικανικά αισθήματα, είχε περιορισμένη πρακτική αξία για την οργάνωση, σύμφωνα με τους New York Times.

Η πλειονότητα των οικονομικών πόρων του Χεζμπολάχ προέρχεται από το Ιράν, και η κύρια ανησυχία του σήμερα είναι η κατάσταση στο Ιράν και η ικανότητά του να χρηματοδοτεί τον λιβανέζικο βραχίονα της Χεζμπολάχ. Η διαχείριση των σχέσεων με χώρες όπως η Βενεζουέλα παραμένει περισσότερο στρατηγική και συμβολική, παρά ουσιαστικά καθοριστική για τις λειτουργίες του οργανισμού.