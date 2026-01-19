Μια 81χρονη γυναίκα από τη Φλόριντα συνελήφθη την Παρασκευή, όταν επιχείρησε –σύμφωνα με τις αρχές– να προσλάβει πληρωμένο δολοφόνο, χωρίς να γνωρίζει ότι μιλούσε σε μυστικό αστυνομικό, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.

Η Ελούιζ Ρουθ Λίλαντ, κάτοικος της περιοχής Χερνάντο, τέθηκε υπό κράτηση μετά από πληροφορίες που έφτασαν στις αρχές στις αρχές του μήνα και ανέφεραν ότι αναζητούσε ενεργά κάποιον για να διαπράξει φόνο, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του σερίφη της κομητείας Σίτρους.

Οι ντετέκτιβ ξεκίνησαν άμεσα έρευνα και κανόνισαν συνάντηση της ηλικιωμένης με αστυνομικό που υποδυόταν επαγγελματία εκτελεστή. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, την Παρασκευή, η 81χρονη φέρεται να συζήτησε λεπτομέρειες του σχεδίου, ενώ συμφώνησε και στην καταβολή χρηματικού ποσού ως αντάλλαγμα για τη δολοφονία.

Florida woman, 81, arrested in murder-for-hire plot after sharing plan with undercover detective: cops https://t.co/T33hHDFvJh pic.twitter.com/67CtE6K8HU — New York Post (@nypost) January 19, 2026

Αμέσως μετά, οι αρχές εξασφάλισαν ένταλμα σύλληψης και προχώρησαν στη σύλληψή της χωρίς να σημειωθεί κάποιο επεισόδιο. Η Λίλαντ κατηγορείται για ηθική αυτουργία και υποκίνηση σε ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού και κρατείται στο σωφρονιστικό κατάστημα της κομητείας Σίτρους χωρίς δυνατότητα εγγύησης.

Οι αστυνομικές αρχές διευκρίνισαν ότι δεν εμπλέκονται άλλα άτομα στην υπόθεση και ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για το υποτιθέμενο θύμα. «Χάρη στις γρήγορες ενέργειες της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών και στη συνεργασία μας με το γραφείο του σερίφη της κομητείας Παλμ Μπιτς, αποτρέψαμε μια παράλογη δολοφονία», δήλωσε ο σερίφης Ντέιβιντ Βίνσεντ. «Η υπόθεση αυτή αποδεικνύει για ακόμη μία φορά πόσο πιο δυνατοί είμαστε όταν συνεργαζόμαστε».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η 81χρονη είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές τον Ιανουάριο του 2025, όταν συνελήφθη για κακοποίηση ζώων. Τότε, σε έρευνα στο σπίτι της είχαν διασωθεί περίπου 90 σκύλοι, σε μια υπόθεση που είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία.