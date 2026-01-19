Ανικανοποίητοι δήλωσαν οι αγρότες μετά τη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, αφήνοντας όλα τα δεδομένα ανοιχτά, καθώς θα αποφασίσουν στα μπλόκα για τις επόμενες κινήσεις τους.

Ο αγροτοσυνδικαλιστής της Θεσσαλίας Ρίζος Μαρούδας, δήλωσε μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης, ότι «αυτός ο αγώνας είναι διαρκής, θα συζητήσουμε στα μπλόκα και θα ακούσουμε τη γνώμη όλων των αγροτών», προσθέτοντας πως «δεν είμαστε ικανοποιημένοι. Υπάρχουν τρόποι να συνεχίσουμε».

Ρίζος Μαρούδας

Ο Κώστας Λεονταράκης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μελισσοκομικών Συλλόγων Ελλάδας, είπε:

«Εκπροσωπώντας 55 συλλόγους σε όλη την Ελλάδα σήμερα, ενημερώσαμε τον Πρωθυπουργό. Από δω και στο εξής δεν δικαιούται κανείς να πει ότι δεν γνωρίζει τα προβλήματα της μελισσοκομίας εκτενώς και λεπτομερέστατα, ούτε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Αναφερθήκαμε σε όλα τα προβλήματα τα οποία είναι τώρα και έξι χρόνια, μάλλον και δεκαετίες, λιμνάζοντα και πλήττουν τη μελισσοκομία. Η μελισσοκομία εκπέμπει SOS τώρα και πολλά χρόνια, σήμερα ήρθαμε εδώ κρατώντας μικρό καλάθι. Το μόνο παρήγορο το οποίο δεσμεύτηκε ο Πρωθυπουργός έναντι της μελισσοκομίας, είναι ότι θα γίνει μία διυπουργική σύσκεψη με παρόντα τον ίδιο τον Πρωθυπουργό για να επιλύσουμε άμεσα θέματα της μελισσοκομίας. Όσον αφορά… να κάνω μια πρόβλεψη για το αποτέλεσμα αυτής της διυπουργικής, εγώ προσωπικά κρατάω μικρό καλάθι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ».

Επίσης, ο Παναγιώτης Περράκης, πρόεδρος των Αλιέων είπε:

«Για μένα είδαμε μία παρωδία. Είδαμε μία παρωδία γιατί κάποιοι άνθρωποι δεν θέλουν ούτε να βοηθήσουν τον πρωτογενή τομέα, ούτε να βάλουν πλάτη.

Θέλω να πιστεύω ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός κατάλαβε αυτά που του είπαμε και θα το πάρει πάνω του για να κάνει κάποια πράγματα. Τώρα για κάποιους άλλους ανθρώπους, για κάποιους Υπουργούς, δεν το εγγυώμαι. Όπως, για την αλιεία που έχει καταστραφεί.

Θέλω να τονίσω, ό,τι ακούστηκε εκεί μέσα. Καταρχάς η αλιεία σε όλη την Ελλάδα έχει θεσμικούς συλλόγους, προέδρους, ανά δήμους και κοινότητες. Και οι κύριοι μου είπαν ότι μιλάνε μόνο με μία συγκεκριμένη κλίκα.

Μιλήσαμε για λαγοκέφαλα, μιλήσαμε για θηλαστικά, μιλήσαμε για την παράνομη αλιεία. Μάλιστα, αν μου επιτρέπεται, έκανα μία ερώτηση στον Πρωθυπουργό, να μου πει τι άποψη έχει για τη φοροδιαφυγή. Και με κοίταξε έκπληκτος και μου λέει «Κύριε Περράκη τι εννοείτε;». Θα σας πω. Με την παράνομη αλιεία χάνουμε και εμείς και το κράτος. Αν αντιμετωπιστεί η παράνομη αλιεία, και εμείς σαν αλιείς δεν θα χάνουμε χρήματα, αλλά και το κράτος θα έχει εισφορές.

Κάποια πράγματα πρέπει να γίνουν κατανοητά. Και θα πρέπει να το καταλάβει και ο κύριος Τσιάρας και ο κύριος Κέλλας. Και είμαι εδώ για να τους το δώσω να το καταλάβουν ποικιλοτρόπως.

Δεν έμεινα ευχαριστημένος σήμερα, παρά μόνο με κάποιες μικρές εξαγγελίες που θα πραγματοποιηθούν, τα οποία τα έχουμε δρομολογήσει πολύ καιρό πριν, και αυτό είναι αποτέλεσμα των μπλόκων και του κοινού αγώνα. Δεν είναι κανενός άλλου αποτέλεσμα. Είναι αποτέλεσμα όλων των ανθρώπων που είμαστε σήμερα εδώ.

Αυτό θα το συζητήσουμε αύριο ή την Τετάρτη το αργότερο, να πάρουμε μία κοινή απόφαση και τα δύο μπλόκα, σαν ένα μεγάλο μπλόκο».

«Τεχνικά ζητήματα η κυβέρνηση είναι πρόθυμη να τα δει και να τα συζητήσει»

Ο Κώστας Τσιάρας σε δηλώσεις που έκανε μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης, είπε ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη να συζητήσει τεχνικά ζητήματα.

Συγκεκριμένα, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης δήλωσε:

«Είχαμε τη δυνατότητα και την ευκαιρία μιας παραγωγικής συζήτησης με τους εκπροσώπους των μπλόκων. Σχολιάσαμε προηγούμενες εξαγγελίες της κυβέρνησης, στο πλαίσιο αυτό θέλουμε να δούμε επιπλέον ζητήματα για το κόστος παραγωγής, όπως ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στην αντλία, το αγροτικό πετρέλαιο ζητήματα που έχουν απασχολήσει τον αγροτικό κόσμο, το αττάκ, την κτηνοτροφία και τη μελισσοκομία.

Συμφωνήσαμε να συσταθούν επιμέρους επιτροπές και μια σοβαρή προσέγγιση όλων των ζητημάτων που αφορούν στον πρωτογενή τομέα, έχουμε μπροστά μας τη νέα ΚΑΠ, μεγάλα αρδευτικά έργα, αλλά και θεσμικά ζητήματα. Ζητήματα που πρέπει να τα συζητήσουμε και να τα δούμε όλα μαζί. Εύχομαι και ελπίζω να πρυτανεύσει η κοινή λογική.

Ετέθησαν ζητήματα τα οποία άκουσε ο πρωθυπουργός και χρήζουν περαιτέρω επεξεργασίας. Το βασικό πλαίσιο έχει τεθεί αλλά ζητήματα τεχνικά μπορούν να συζητηθούν. Δεν θα αλλάξει κάτι πέραν των βασικών εξαγγελιών.

Το βασικό πλαίσιο είναι ξεκάθαρο, έχει τεθεί από την προηγούμενη εβδομάδα. Τεχνικά ζητήματα η κυβέρνηση είναι πρόθυμη να τα δει και να τα συζητήσει.

Η συζήτηση ήταν πραγματικά παραγωγική, αναλυτική. Η κυβέρνηση στέκεται δίπλα τους, στο πλευρό τους.

Για τους κτηνοτρόφους έχει εξαγγελθεί ειδική συνεδρίαση την επόμενη, μεθεπόμενη εβδομάδα υπό τον ίδιο τον πρωθυπουργό».

Το μήνυμα του πρωθυπουργού

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε μετά τη συνάντηση με τους αγρότες:

«Ήταν μια συνάντηση μακρά σε διάρκεια, ενδιαφέρουσα, ειλικρινής και σχετικά ανοργάνωτη γιατί όταν έχεις πολλούς εκπροσώπους που θέλουν να μιλήσουν πηδάς από το ένα θέμα στο άλλο. Επιδιώκαμε τον διάλογο εξ αρχής και πολλά από τα ζητήματα θα μπορούσαν να είχαν συζητηθεί και να είχε εκτονωθεί η ένταση νωρίτερα, κάλλιο αργά παρά ποτέ.

Από την πρώτη στιγμή ήμασταν σαφείς ότι οποιαδήποτε λύση πρέπει να σέβεται τις δημοσιονομικές δυνατότητες να είναι κοινωνικά δίκαιες και να εντάσσονται στο ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο που είναι γενναιόδωρο αλλά και αυστηρό όσον αφορά στο τι μας επιτρέπει.

Έχει έρθει η ώρα να αντικρίσουμε κατάματα τα προβλήματα του αγροτικού τομέα η μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι αναγκαίο αλλά όχι ικανό βήμα έτσι ώστε επιτέλους το υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης να υπηρετήσει τον πραγματικό του τίτλο και να μην είναι μόνο υπουργείο επιδοτήσεων και αποζημιώσεων όπως δυστυχώς υπήρξε και το λέω με αίσθηση αυτοκριτικής.

Η χώρα χρειάζεται ανταγωνιστικό πρωτογενή τομέα και έχει δυνατότητα να τον αποκτήσει εάν δεν κάναμε τη μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ θα χτίζαμε στην άμμο και τώρα μπορούμε σε σταθερά θεμέλια να οικοδομήσουμε μία αγροτική πολιτική που θα μας εξασφαλίζει ότι οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι οι αλιείς και οι μελισσοκόμοι θα λαμβάνουν τα χρήματα που δικαιούνται.

Είμαι άνθρωπος καλών προθέσεων αλλά δεν είμαι και αφελής και ξέρω καλά ότι πίσω από τις κινητοποιήσεις κρύβονταν και συγκεκριμένα κομματικά κριτήρια και μία λογική που ήρθε από το παρελθόν.

Πιστεύω εν τέλει ότι όλοι θέλουμε να υπηρετήσουμε τον ίδιο σκοπό νομίζω ότι η διαφάνεια και η δικαιοσύνη είναι έννοιες αδιαπραγμάτευτες και επίσης νομίζω ότι όλοι αντιλαμβάνονται ότι δεν περισσεύουν χρήματα αλλά και ότι δεν πρόκειται να επαναλάβουμε τα λάθη του παρελθόντος καθώς πάνω στην ανάγκη να εκτονώσουμε μία κρίση κυβερνήσεις έπαιρναν αποφάσεις που τελικά δεν ήταν συμβατές με το ευρωπαϊκό πλαίσιο και έτσι αναγκαζόμασταν να επιστρέφουμε χρήματα και με τόκο.

Μπορεί κάποιοι να έφευγαν ικανοποιημένοι αλλά τους είχαμε δώσει μία επιταγή χωρίς αντίκρισμα και προτιμώ να είμαι ενίοτε δυσάρεστος και να πω ξεκάθαρα ότι κάποιες από τις διεκδικήσεις δεν μπορούν να ικανοποιηθούν παρά να δώσω την ψευδή εντύπωση ότι βάζουμε το πρόβλημα κάτω από το χαλί ότι πάμε να εκτονώσουμε την κατάσταση.

Θέλω να πιστεύω ότι θα πρυτανεύσει η λογική θα κάνουν κάποιες συζητήσεις αύριο νομίζω ότι και η κοινωνία έχει εξαντληθεί από τις 50 ημέρες των κινητοποιήσεων δεν έχουν να κερδίσουν κάτι παραπάνω απ’ το να παραμένουν στα μπλόκα και νομίζω ότι είναι κάτι που το έχουν αντιληφθεί και οι ίδιοι.

Είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος αλλά και έτοιμος να διαχειριστώ οποιαδήποτε άλλη κατάσταση».

Ποιοι συμμετείχαν

Στη συνάντηση συμμετείχαν στελέχη της κυβέρνησης και της ΑΑΔΕ, ενώ από την πλευρά των αγροτών η αντιπροσωπεία αποτελούνταν από 25 εκπροσώπους και έξι παρατηρητές.

Πιο αναλυτικά, τους αγρότες εκπροσώπησαν οι: