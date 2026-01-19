Ολοκληρώθηκε το απόγευμα η συνάντηση των «σκληρών» αγροτών με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι αγρότες δεν έχουν ακόμη εξέλθει του Μεγάρου Μαξίμου, όπου αναμένεται να προχωρήσουν σε δηλώσεις.

Σημειώνεται, ότι η συνάντηση με τον πρωθυπουργό διήρκησε αρκετές ώρες, καθώς οι αγρότες εισήλθαν στο κτίριο στις 12:30 το μεσημέρι.

Στη συνάντηση συμμετείχαν στελέχη της κυβέρνησης και της ΑΑΔΕ, ενώ από την πλευρά των αγροτών η αντιπροσωπεία αποτελούνταν από 25 εκπροσώπους και έξι παρατηρητές.

Οι αποκαλούμενοι και «σκληροί» των μπλόκων έθεσαν τα ζητήματα που τους απασχολούν και η σύνθεση της αντιπροσωπείας τους αποτελούνταν από τους: