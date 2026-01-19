Με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να διορίζει τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν και τον ανώτερο αξιωματούχο του Κατάρ Αλί αλ-Θαουάντι στο συμβούλιο εποπτείας της Γάζας υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, η εναπομένουσα επιρροή του Ισραήλ θα εξαρτηθεί από την άρνηση της Χαμάς να αφοπλιστεί και την αποτυχία των Ηνωμένων Πολιτειών να συγκροτήσουν μια ειρηνευτική δύναμη που θα εισέλθει στη Γάζα για να εποπτεύσει την αποστρατιωτικοποίηση.

Εάν αυτή η προσπάθεια αποτύχει, το Ισραήλ είναι πιθανό να επιδιώξει να πραγματοποιήσει το ίδιο τον αφοπλισμό, κάτι που θα σήμαινε την κινητοποίηση τεσσάρων έως πέντε εφεδρικών μεραρχιών και την επανάληψη της επίθεσης στην πόλη της Γάζας και σε άλλες περιοχές.

Αυτό θα μπορούσε να συμβεί την άνοιξη, λίγο μετά το Πάσχα, πιθανώς γύρω στην 78η Ημέρα Ανεξαρτησίας του Ισραήλ και λίγο πριν τις εκλογές για την 26η Κνέσετ.

Το Ισραήλ αντιτίθεται από καιρό στον ρόλο της Τουρκίας στη διακυβέρνηση της Γάζας. Η συμμετοχή του Φιντάν, τον οποίο η Ιερουσαλήμ θεωρεί εχθρικό προς τα ισραηλινά συμφέροντα, έχει επισημανθεί από ισραηλινούς αξιωματούχους ως κόκκινη γραμμή εν μέσω ευρύτερων τριβών με την Ουάσινγκτον σχετικά με τη θέση της Τουρκίας στις διαβουλεύσεις για τη Γάζα.

Το Κατάρ, ένας βασικός μεσολαβητής με δεσμούς με την ηγεσία της Χαμάς, θα αναβαθμιστεί από χρηματοδότη και μεσάζοντα σε εποπτεύοντα ενδιαφερόμενο μέρος στο πλαίσιο του σχεδίου.

Το Ισραήλ αισθάνθηκε προσβεβλημένο από το συμβούλιο Τραμπ για τη Γάζα

Οι ισραηλινοί αξιωματούχοι δεν κλήθηκαν να εκφράσουν τη γνώμη τους για την τελική σύνθεση και θεωρούν ότι το μοντέλο αυτό παραγκωνίζει την Ιερουσαλήμ από τις κρίσιμες αποφάσεις σχετικά με τη διακυβέρνηση της Γάζας.

Πρώτον, η τεχνοκρατική κυβέρνηση της Γάζας δεν αποτελείται από προσωπικότητες της Παλαιστινιακής Αρχής, μια κατεύθυνση που ο Σμοτρίτς και ο Μπεν-Γβίρ προσπάθησαν σκληρά να κρατήσουν εκτός συζήτησης.

Στην πράξη, και χωρίς να συμβουλευτεί το Ισραήλ, ο Τραμπ διόρισε μια ομάδα επαγγελματιών ανώτερων στελεχών από τους κατοίκους της Γάζας, οι οποίοι είναι ουσιαστικά αξιωματούχοι συνδεδεμένοι με τη Χαμάς που έχουν αναλάβει δημόσιους ρόλους τα τελευταία χρόνια, από τη διοίκηση του πανεπιστημίου έως τη διαχείριση ιατρικών ιδρυμάτων και διαφόρων δημόσιων φορέων.

Δεύτερον, το Ισραήλ έχει περάσει χρόνια προσπαθώντας να εμποδίσει την Τουρκία να αποκτήσει πρόσβαση στη Γάζα. Το ναυτικό κατάφερε για περισσότερο από μια δεκαετία να το αποτρέψει, αλλά τώρα οι Τούρκοι θα γίνουν δεκτοί ως μέλη του οργάνου που θα διοικεί και θα εποπτεύει τη Γάζα, αναφέρει η Jerusalem Post.

Σημαντικά ζητήματα εφαρμογής παραμένουν άλυτα, όπως το ποια διεθνής δύναμη, αν υπάρχει, θα αστυνομεύει τη Γάζα και θα διασφαλίζει την αποστρατιωτικοποίηση. Η μετάβαση στη Φάση ΙΙ του σχεδίου του Τραμπ πραγματοποιείται πριν η Χαμάς δεσμευτεί για αποστρατιωτικοποίηση και ενώ ο Ισραηλινός όμηρος Ραν Γβίλι παραμένει στη Γάζα.