Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσικής Ομοσπονδίας Μαρία Ζαχάροβα αντέδρασε στις πληροφορίες για την επικείμενη συνάντηση της συμμαχίας των προθύμων το απόγευμα της Κυριακής.

Η Ζαχάροβα συμβούλεψε τους ηγέτες της «συμμαχίας των προθύμων» να μην ξεχάσουν να φέρουν στην κοινή συνεδρίαση που θα έχουν την Κυριακή για το ουκρανικό ζήτημα χαρτοπετσέτες και «κουταλάκια για τη ζάχαρη»!

Η Ρωσίδα αξιωματούχος επισήμανε συγκεκριμένα ότι στις 17 Αυγούστου, υπό την προεδρία του πρωθυπουργού της Μεγάλης Βρετανίας Κιρ Στάρμερ, του καγκελαρίου της Γερμανίας Φρίντριχ Μέρτς και του προέδρου της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση της «συμμαχίας των πρόθυμων» σε μορφή τηλεδιάσκεψης. «Μην ξεχάσετε τα χαρτοπετσέτες και τα κουταλάκια για τη ζάχαρη», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο εκπρόσωπος του Ρωσικού ΥΠΕΞ έκανε σαφή αναφορά στις θεωρίες συνωμοσίας που είχαν κατακλύσει τον Μάιο τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ανέφεραν ότι οι ευρωπαίοι ηγέτες Μακρόν, Μερτς και Στάρμερ έκαναν χρήση ναρκωτικών κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους στην Ουκρανία,

Συγκεκριμένα είχε εμφανιστεί ένα βίντεο με τον Μακρόν, τον Στάρμερ και τον Μέρτς, που γυρίστηκε σε τρένο κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους στο Κίεβο. Στο βίντεο, διακρίνεται ο Εμμανουέλ Μακρόν, να μαζεύει βιαστικά ένα μικρό λευκό χαρτί από το τραπέζι.

DEVELOPING SCANDAL: Macron, Starmer, and Merz caught on video on their return from Kiev. A bag of white powder on the table. Macron quickly pockets it, Merz hides the spoon. No explanation given. Zelensky, known cocaine enthusiast, had just hosted them. All three of the “leaders”… pic.twitter.com/M2h5Fhzo5h — Alex Jones (@RealAlexJones) May 11, 2025

Το γεγονός αυτό προκάλεσε ποικίλες θεωρίες στα κοινωνικά δίκτυα με ορισμένους χρήστες, να ισχυρίζονται ότι οι τρεις άνδρες είχαν κάνει χρήση κοκαΐνης!

Ωστόσο φωτογραφίες και βίντεο υψηλής ποιότητας, όπως αυτά που τράβηξαν τα πρακτορεία ειδήσεων AFP και AP, έδειξαν ότι το «μυστηριώδες φακελάκι με τη λευκή σκόνη» ήταν στην πραγματικότητα ένα τσαλακωμένο χαρτομάντιλο, το οποίο βρισκόταν στο τραπέζι πριν ο Κιρ Στάρμερ και οι κάμερες φτάσουν στην καμπίνα όπου ήδη κάθονταν ο Μακρόν και ο Φρίντριχ Μερτς.