Φτωχός αγρότης είδε τη ζωή του να αλλάζει μαγικά όταν ανακάλυψε διαμάντι στο χωράφι του

Είδε μια πέτρα στη γη του και πήγε να την ξεφορτωθεί, μέχρι που παρατήρησε μια παράξενη λάμψη.

Ήταν η τύχη που χαμογελούσε στον 45χρονο Lakhan Yadav, έναν φτωχό αγρότη από την Ινδία που είδε τη ζωή του να αλλάζει μέσα σε μια στιγμή.

Η πέτρα ήταν διαμάντι 14,98 καρατίων, το οποίο πουλήθηκε πρόσφατα σε δημοπρασία έναντι 80.000 δολαρίων, σύμφωνα με τους «Times of India».

Farmer's life is changed after finding diamond worth £60,000 while working his land https://t.co/QROO46w9UO

— Daily Mail Online (@MailOnline) December 8, 2020