Η ανάρτηση της Τζιλ Μπάιντεν αμέσως μετά την εκλογή του συζύγου της

Ενωτική, όπως ο σύζυγός της και εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ, εμφανίστηκε στο πρώτο σχόλιό της η Τζιλ Μπάιντεν.

«Θα είναι πρόεδρος για όλες τις οικογένειές μας» έγραψε η νέα Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Τζιλ Μπάιντεν, μετά τη νίκη του συζύγου της στις αμερικανικές εκλογές σε ανάρτησή της την οποία συνόδευσε κοινή τους φωτογραφία.

Στη φωτογραφία ο Τζο Μπάιντεν κρατά μία φωτογραφία που γράφει «Dr. & Vice President Biden Live Here», ενώ δίπλα του στέκεται η σύζυγός του και με το χέρι της κρύβει τη λέξη «vice».

He will be a President for all of our families. pic.twitter.com/iGPKLMMIcK

— Dr. Jill Biden (@DrBiden) November 7, 2020