Εκλογές ΗΠΑ 2020: Ο Ντόναλντ Τραμπ διαισθάνεται ότι «θα ζήσουμε μια τρομερή βραδιά»

«Αισθάνομαι πολύ καλά, θα ζήσουμε μια τρομερή βραδιά» τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ από τα κεντρικά γραφεία της προεκλογικής εκστρατείας του στην πολιτεία της Βιρτζίνια όπου βρέθηκε νωρίτερα.

«Μαθαίνω ότι τα πηγαίνουμε πολύ καλά στη Φλόριντα όπως και στην Αριζόνα. Τα πηγαίνουμε εξαιρετικά στο Τέξας. Ακούω γενικά ότι είναι πολύ θετικά τα νέα. Αισθάνομαι πολύ καλά» ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ωστόσο ο Ρεπουμπλικανός θέλησε να στείλει και ένα μήνυμα ενότητας στους ψηφοφόρους του. «Όλοι μαζί πρέπει να είμαστε ενωμένοι, η επιτυχία θα μας φέρει κοντά» είπε.

Λίγη ώρα πριν προχωρήσει στις δηλώσεις του μπροστά στις κάμερες, ο Ντόναλντ Τραμπ επέλεξε το αγαπημένο του μέσο, το twitter για να παροτρύνει τους πολίτες να βρεθούν στις κάλπες και να ψηφίσουν στις εκλογές.

Στην ανάρτηση του στο twitter, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε πως όσο ήταν Πρόεδρος των ΗΠΑ η οικονομία αυξήθηκε με τον ταχύτερο ρυθμό που καταγράφηκε ποτέ ενώ πρόσθεσε πως αν παραμείνει ένοικος του Λευκού Οίκου, το επόμενο έτος θα είναι η μεγαλύτερη οικονομική χρονιά για τις ΗΠΑ σε όλη την ιστορία της.

Get out & VOTE! Under my Administration, our ECONOMY is growing at the fastest rate EVER at 33.1%. Next year will be the GREATEST ECONOMIC YEAR in American History!

Find your polling place below. https://t.co/OODmll3Snt

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 3, 2020