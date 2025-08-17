Την Κυριακή 17 Αυγούστου 2025 αναμένονται νεφώσεις και τοπικά φαινόμενα, κυρίως στα ορεινά ηπειρωτικά. Κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες. Άνεμοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο.

Πιο αναλυτικά, αναμένονται τοπικές νεφώσεις που στα ηπειρωτικά και στο Βόρειο Αιγαίο θα είναι αυξημένες. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν από το μεσημέρι, κυρίως στα ορεινά ηπειρωτικά.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 15 έως 30 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 19 έως 34, στη Θεσσαλία από 18 έως 35, στην Ήπειρο από 19 έως 31, στη Στερεά και στην Πελοπόννησο από 18 έως 34, στα νησιά του Ιονίου από 18 έως 32, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 19 έως 32, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα από 22 έως 29 και στην Κρήτη από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ, σταδιακά όμως έως τις πρώτες βραδινές ώρες θα στραφούν σε δυτικούς 3 έως 5 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ όμως από το μεσημέρι θα γίνουν βορειοδυτικοί 2 έως 4 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ όμως από το απόγευμα θα γίνουν μεταβαλλόμενοι έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 26 έως 30 βαθμούς Κελσίου.