Εξοργιστικές εικόνες: Άντρας χτυπάει μέχρι θανάτου τη γυναίκα του στον δρόμο και οι περαστικοί απλώς παρακολουθούν

Οργή έχουν προκαλέσει οι εικόνες που είδαν το φως της δημοσιότητας στην Κίνα, οι οποίες εμφανίζουν έναν άνδρα να χτυπάει μέχρι θανάτου την σύζυγό του καθώς περαστικοί παρακολουθούν αμέτοχοι.

Οι φωτογραφίες της επίθεσης εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε τοπικά έντυπα την Κυριακή και έχουν αναπαραχθεί έκτοτε εκατομμύρια φορές.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι το βίαιο περιστατικό σημειώθηκε όταν το παντρεμένο ζευγάρι χτύπησε κατά λάθος ένα όχημα με το ηλεκτρικό του σκούτερ στην πόλη Σουοντζόου.

Η αστυνομία αναφέρει σε ανακοίνωσή της ότι η γυναίκα ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου το πρωί του Σαββάτου.

Shanxi, yesterday - at least 4 people stand around as this man beats his wife. Nobody steps in to stop this 'marital conflict.' This is how it starts, but it ends up with the woman being stabbed & killed by her husband.

Many people looked on and filmed, yet nobody stopped him. pic.twitter.com/mzYRfJ6e2l

— Manya Koetse (@manyapan) November 1, 2020