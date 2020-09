Λουκέτο στο εστιατόριο του Salt Bae στη Βοστώνη: Δεν τηρούσε τα μέτρα για τον κορονοϊού – Εικόνες με ουρές, χωρίς μάσκες

Το εστιατόριο του Τούρκου σεφ Νουσρέτ Γκιογκτσέ, γνωστού και ως «Salt Bae», στη Βοστώνη έκλεισε καθώς παραβίαζε τους κανόνες ασφαλείας για τον κορονοϊό.

Σύμφωνα με το CNN οι Αρχές της Βοστώνης διέταξαν να κλείσουν το εστιατόριό του στην πόλη για πολλαπλές παραβάσεις, έπειτα από καταγγελίες μόλις λίγες ημέρες μετά τα εγκαίνιά του στις 18 Σεπτεμβρίου.

Συγκεκριμένα αναφέρεται πως οι υπάλληλοι δεν φορούσαν μάσκες, ενώ ήταν μπλοκαρισμένοι και οι έξοδοι κινδύνου.

Μάλιστα σε βίντεο που είχε δημοσιεύσει ο ίδιος ο Τούρκος σεφ στο instagram την περασμένη εβδομάδα φαίνεται πλήθος ανθρώπων έξω από το εστιατόριο να βρίσκεται στην αναμονή, με ορισμένους μάλιστα να μη φοράνε μάσκες.

Το εστιατόριο, λοιπόν, σταμάτησε άμεσα τις δραστηριότητές του και έχει προγραμματιστεί επείγουσα ακρόαση για τις 29 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα εκπρόσωπο της πόλης στο CNN, με την αλυσίδα εστιατορίων να μην σχολιάζει κάτι στον αμερικανικό τηλεοπτικό σταθμό.

A manager I spoke with at Nusr-Et was unable to comment on the Covid19 citations from city inspectors. The restaurant has an emergency hearing tomorrow morning @wbz #wbz pic.twitter.com/ze2fmwjeFx

— Mike LaCrosse (@MikeLaCrosseWBZ) September 28, 2020