Ο κυβερνήτης του Οχάιο βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό λίγες ώρες πριν δει τον Τραμπ

Ο κυβερνήτης του Οχάιο Μάικ Ντιγουάιν ανακοίνωσε σήμερα ότι βρέθηκε θετικός στην Covid-19, στο πλαίσιο της εξέτασης στην οποίο υποβλήθηκε τηρώντας το πρωτόκολλο ασφαλείας, αφού επρόκειτο να υποδεχθεί τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Στην ανακοίνωση που αναρτήθηκε στον λογαριασμό του Ντιγουάιν στο Twitter αναφέρεται ότι ο κυβερνήτης, που είναι Ρεπουμπλικάνος, δεν παρουσιάζει συμπτώματα προς το παρόν αλλά θα επιστρέψει στο Κολόμπους, την πρωτεύουσα της Πολιτείας, για να παραμείνει σε καραντίνα στο σπίτι του για τις επόμενες 14 ημέρες. Ο αντικυβερνήτης Τζον Χάστεντ έκανε επίσης το τεστ και βρέθηκε αρνητικός σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Ο Τραμπ μεταβαίνει σήμερα στο Οχάιο για να επισκεφθεί ένα εργοστάσιο πλυντηρίων της εταιρείας Whirlpool.

Governor DeWine has tested positive for #COVID19. He has no symptoms at this time. Full statement below. pic.twitter.com/WnkmoGxR2m

— Governor Mike DeWine (@GovMikeDeWine) August 6, 2020