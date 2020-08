Κρουαζιερόπλοιο βυθίστηκε μετά τις εκρήξεις στη Βηρυτό

Το ωστικό κύμα που προκάλεσαν οι εκρήξεις στη Βηρυτό σάρωσε τα πάντα στο πέρασμά του. Το λιμάνι και οι αποθήκες γύρω από αυτό διαλύθηκαν και το κρουαζιερόπλοιο Orient Queen ανατράπηκε και κατέληξε στο βυθό!

Οι ενάεριες εικόνες και τα βίντεο από το σημείο της βύθισης δείχνουν το μέγεθος της καταστροφής που οδήγησε στο θάνατο δύο μέλη του πληρώματος του κρουαζιερόπλοιου.

Το πλοίο με σημαία από τις Μπαχάμες είχε ναυπηγηθεί το 1989 και είχε μήκος 120,8 μέτρα.

Δείτε το βίντεο:

λξ'λ

#OrientQueen, #cruiseship of #AbouMerhiCruises, sinks after the explosion at Beirut. Two crew members are reported dead. (Photo by Google) pic.twitter.com/JnCWvw0eET

— Crociere Fan Club (@crocierefanclub) August 5, 2020