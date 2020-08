Μεγάλη φωτιά σε αγορά του εμιράτου Ατζμάν των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων

Μεγάλη πυρκαγιά εκδηλώθηκε απόψε σε μια κλειστή αγορά στο εμιράτο Ατζμάν των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, χωρίς ωστόσο να προκληθούν τραυματισμοί, ανακοίνωσε ο επικεφαλής της τοπικής αστυνομίας.

Η φωτιά έχει πλέον τεθεί υπό έλεγχο σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Η αγορά ήταν κλειστή εδώ και τέσσερις μήνες, στο πλαίσιο των μέτρων για την πανδημία του νέου κορονοϊού. Ορισμένα τμήματά της κατέρρευσαν ή κάηκαν ολοσχερώς, ανέφερε ο Σεΐχ Σουλτάν μπιν Αμπντάλα αλ Νουαΐμι, σύμφωνα με το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο WAM.

Διενεργείται έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς.

DEVELOPING: Massive fire breaks out at market in Ajman, United Arab Emirates; no word yet on cause or injuries

pic.twitter.com/9VhXhHO5g8

— Breaking911 (@Breaking911) August 5, 2020