Πέθανε ο ηθοποιός Anthony James, που έπαιξε στο Unforgiven του Κλιντ Ίστγουντ

Πέθανε χθες Πέμπτη 28 Μαΐου σε ηλικία 77 ετών ο ηθοποιός Anthony James, που είχε πρωταγωνιστήσει στην ταινία «Unforgiven» και «In the Heat of the Night».

Ο James, που το πραγματικό του όνομα ήταν Jimmy Anthony, πέθανε από καρκίνο σύμφωνα με την ανακοίνωση του θανάτου του. Το Fox αναφέρει ότι η αλλαγή στο όνομά του έγινε καθώς υπήρχε άλλος ηθοποιός με το ψευδώνυμο Jimmy Anthony,

Γεννήθηκε στις 22 Ιουλίου 1942 στο Μιρτλ Μπιτς, στη Βόρεια Καρολίνα και πάντα ονειρευόταν να γίνει ηθοποιός. Έτσι στα 18 του έπεισε τη μητέρα του ότι έπρεπε να πάνε στο Χόλιγουντ. Χωρίς καθόλου χρήματα οι δυο τους πήραν το τρένο για το Λος Άντζελες. Εκεί η μητέρα του καθάριζε σπίτια για να τα βγάλει πέρα οικονομικά και εκείνος πήρε υποτροφία για την υποκριτική την οποία πλήρωνε από τα χρήματα που έβγαζε καθαρίζοντας μπάνια.

Ο πρώτος και καθοριστικός ρόλος για την καριέρα του ήρθε σε ηλικία 26 ετών με την βραβευμένη με όσκαρ ταινία του 1967 «In the Heat of the Night».

Σύμφωνα με το IMDb έπαιξε, μεταξύ άλλων, σε ταινίες όπως τις Vanishing Point, The Culpepper Cattle Co., High Plains Drifter, The Teacher, Hearts of the West, Burnt Offerings, The Fifth Floor, and Ravagers.

Εμφανίστηκε επίσης σε τηλεοπτικά σόου όπως τα The High Chaparral, The Big Valley, Gunsmoke, Hawaii Five-0 το 1970, S.W.A.T το 1975, Charlie’s Angels το 1976, Starsky and Hutch το 1977, The A-Team και Star Trek: The Next Generation στα μέσα της δεκαετίας του '80.

Ο τελευταίος ρόλος του ήταν στην ταινία του Κλιντ Ίστγουντ Unforgiven, το 1992, άλλη μια ταινία που κέρδισε το χρυσό αγαλματίδιο, στην οποία υποδύθηκε τον Skinny Dubois, έναν εριστικό ιδιοκτήτη οίκου ανοχής.

Αφού συνταξιοδοτήθηκε μετακόμισε στη Νέα Αγγλία όπου ασχολήθηκε με ένα ακόμα πάθος του, τη ζωγραφική. Μάλιστα πολλοί από τους πίνακές του πουλήθηκαν σε γκαλερί από την Αμερική μέχρι την Ιαπωνία. Έγραφε επίσης ποιήματα τα οποία το 1994 δημοσιεύτηκαν στο βιβλίο Language of the Heart. Το 2014 εξέδωσε την αυτοβιογραφία του Acting My Face, την οποία αφιέρωσε στη μητέρα του.

«Ποτέ δεν θεώρησα τον εαυτό μου διασημότητα, απλά ένα αναγνωρίσιμο πρόσωπο» είχε πει σε συνέντευξή του στο The Spectrum το 2016. Ο Anthony James δεν παντρεύτηκε ποτέ.