Ρομπότ – μπαρίστα μπορεί να φτιάξει 60 διαφορετικά ροφήματα στη Νότια Κορέα

«Ορίστε το ρόφημά σας, απολαύστε το. Είναι ακόμα καλύτερο εάν το ανακατέψετε». Αυτό λέει το ρομπότ-μπαρίστα σε καφέ στη Νταετζόν της Νότιας Κορέας καθώς μια πελάτισσα απλώνει το χέρι της για να πάρει το ρόφημά της από τον δίσκο που είναι ενσωματωμένο στη μεγάλη, γυαλιστερή, λευκή συσκευή.

Η Νότια Κορέα, που κατάφερε να θέσει υπό έλεγχο την εξάπλωση του νέου κορονοϊού, ο οποίος προσέβαλε πάνω από 11.000 ανθρώπους και στοίχισε τη ζωή σε 267, μεταβαίνει τώρα σταδιακά από τους αυστηρούς κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης προς αυτό που η κυβέρνηση χαρακτηρίζει «αποστασιοποίηση στην καθημερινή ζωή».

Τα ρομπότ μπορούν να βοηθήσουν τους ανθρώπους να τηρούν τις απαραίτητες αποστάσεις ασφαλείας σε κοινόχρηστους χώρους, δήλωσε ο Λι Ντονγκ-μπαέ, διευθυντής έρευνας στην Vision Semicon, μια μικρή εταιρία παροχής λύσεων για εργοστασιακές μονάδες που ανέπτυξε το ρομπότ μπαρίστα σε συνεργασία με ένα κρατικό επιστημονικό ινστιτούτο.

«Το σύστημά μας δεν χρειάζεται ανθρώπινη συμμετοχή από τη φάση της παραγγελίας έως την παράδοση, και τα τραπέζια είναι τοποθετημένα σε αποστάσεις για να διασφαλιστεί η ομαλή κίνηση των ρομπότ, κάτι που εντάσσεται καλά στη λογική της τωρινής καμπάνιας για αποφυγή των επαφών και τήρηση των αποστάσεων», δήλωσε σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, που επικαλείται το Reuters.

South Korean cafe hires robot barista to help with social distancing: The new robot barista at the cafe in Daejeon, South Korea, is courteous and swift as it seamlessly makes its way towards customers. https://t.co/NwEfd8nRC5 pic.twitter.com/0JDc6ZJb6D

— Vantagepoint (@getvantagepoint) May 25, 2020