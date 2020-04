Σέρφερ «εγκλωβίστηκε» σε παραμυθένιο νησί που δεν έχει φτάσει ο κορονοϊός

View this post on Instagram

“You can sleep when you’re dead” - 😉 Dad 3rd place finish here in the Central coast pro and straight into back to back comps of the Aus QS leg💃 Thank you Avoca for the special times the past few weeks! Tercer lugar aquí en el QS 3.000 en Avoca y directamente en competencias consecutivos en Merewether y Manly! Muchas gracias por el apoyo!💛