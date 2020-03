Κορονοϊός: Ζευγάρι στην Αριζόνα ήπιε καθαριστικό για ενυδρεία επειδή περιείχε χλωροκίνη – Νεκρός ο άνδρας

Τη ζωή του έχασε ένας 60χρονος στην Αριζόνα και η σύζυγός του νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, μετά την κατάποση φωσφορικής χλωροκίνης, ουσίας που χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό ενυδρείων, διότι περιέχει χλωροκίνη, τη δραστική ουσία φαρμάκου για την αντιμετώπιση της ελονοσίας, που ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θεωρεί πως ίσως αποδειχθεί «θείο δώρο» στον αγώνα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού.

Το ζευγάρι αισθάνθηκε αμέσως δυσφορία μόλις κατάπιε ποσότητα σκευάσματος που χρησιμοποιείται για την απολύμανση ενυδρείων, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το νοσοκομείο Banner Health του Φοίνιξ.

Η φωσφορική χλωροκίνη πράγματι είναι η δραστική ουσία στο ανθελονοσιακό σκεύασμα που ο Τραμπ επαναλαμβάνει τις τελευταίες ημέρες πως ενδέχεται να φανεί καθοριστικό στην προσπάθεια να αντιμετωπιστεί η ασθένεια COVID-19.

Το Σάββατο, ο Τραμπ ανέφερε μέσω Twitter ότι ο συνδυασμός της υδροξυχλωροκίνης με ένα αντιβιοτικό, την αζιθρομυκίνη, υπάρχουν «αληθινές πιθανότητες» να αποδειχθεί πως θα «αλλάξει το παιγνίδι» όσο ελάχιστα άλλα σκευάσματα «στην ιστορία της ιατρικής».

Χθες Δευτέρα, υπερθεμάτισε, δηλώνοντας πως η χλωροκίνη ίσως αποδειχθεί «θείο δώρο».

A great early result from a drug that will start tomorrow in New York and other places! #COVIDー19 https://t.co/4F4Qk4WFtK

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 23, 2020