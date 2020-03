Σαρωτικό πέρασμα ανεμοστρόβιλου από το Τενεσί, δύο νεκροί

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σήμερα στο Νάσβιλ του Τενεσί, όταν ανεμοστρόβιλος σάρωσε την περιοχή καταστρέφοντας περίπου σαράντα κτίρια.

Η Αστυνομία ανακοίνωσε τους δύο θανάτους στην περιοχή East Nashville ενώ η Πυροσβεστική Υπηρεσία είχε αναφορές για περίπου σαράντα κτίρια που είχαν καταρρεύσει στην ευρύτερη περιοχή.

Two fatalities have been reported to the MNPD, the victims from East Nashville. — Metro Nashville PD (@MNPDNashville) March 3, 2020

Όπως μεταδίδει το Reuters, η Αστυνομία στο προάστιο Mt. Juliet έκανε λόγο για πολλούς τραυματίες και πολλά σπίτια με ζημιές.

Μέρος της περιοχής έμεινε χωρίς ρεύμα ενώ πολλοί χρήστες των social media ανέβασαν φωτογραφίες και βίντεο.

BREAKING: Major damage reported after tornado touches down in Nashville, TN; unknown if there are casualties pic.twitter.com/rTDk0DcBD1 — BNO News (@BNONews) March 3, 2020

Το Τενεσί είναι μία από τις 14 αμερικανικές πολιτείες που ψηφίζουν σήμερα, στη λεγόμενη «Σούπερ Τρίτη» της εσωκομματικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη του υποψηφίου των Δημοκρατικών στις εκλογές του Νοεμβρίου.

WATCH: Apparent tornado lights up the sky & swings cranes in Downtown Nashville; The National Weather Service has confirmed at least one touchdown pic.twitter.com/rdEnYkk7nY — Breaking911 (@Breaking911) March 3, 2020

BREAKING: Building collapse reported near downtown Nashville after tornado hit the Music City; first responders have not confirmed a number of injuries pic.twitter.com/wBVCMxXiMb — Breaking911 (@Breaking911) March 3, 2020

Pretty sure I just saw a tornado go through #Nashville #nashvilletornado pic.twitter.com/uz91MoqDCE — Olivia Lane (@olivialanemusic) March 3, 2020