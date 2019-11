Αμερικανός έβγαλε όπλο και πυροβόλησε διαδηλωτή στη Χιλή

Αμερικανό πολίτη, ο οποίος τραυμάτισε διαδηλωτή με πυροβόλο όπλο, συνέλαβε χθες η αστυνομία στη Χιλή.

Ο Ο φερόμενος ως δράστης Τζον Κόβιν κατέβηκε από το τζιπ του και πυροβόλησε τρεις φορές εναντίον διαδηλωτή στην τουριστική πόλη Ρενιάκα, δυτικά της πρωτεύουσας Σαντιάγο, στη διάρκεια διαμαρτυρίας, κι ενώ η Χιλή διανύει την τέταρτη εβδομάδα κοινωνικής οργής άνευ προηγουμένου μετά το τέλος της στρατιωτικής δικτατορίας.

Ο άνδρας κατόπιν διέφυγε, αλλά η αστυνομία τον εντόπισε με τη βοήθεια διαδηλωτών, που σημείωσαν τον αριθμό της πινακίδας κυκλοφορίας του αυτοκινήτου του. Ο Αμερικανός συνελήφθη στο σπίτι του και ο τραυματίας διακομίστηκε σε νοσοκομείο, όπως μεταδίδει το ΑΜΠΕ.

Ο κυβερνήτης της Βαλπαραΐσο Χόρχε Μαρτίνες διαβεβαίωσε πως ο άνδρας θα τεθεί «στη διάθεση της δικαιοσύνης».

Ο συλληφθείς εξήγησε την πράξη του λέγοντας ότι δέχθηκε επίθεση από το πλήθος εν μέσω της διαδήλωσης κι έβγαλε όπλο για να αμυνθεί.

Σύμφωνα με ορισμένα δημοσιεύματα σε ΜΜΕ της Χιλής, ο Κόβιν είναι οπαδός της θεωρίας περί «ανωτερότητας» της λευκής φυλής εγκατεστημένος στη λατινοαμερικάνικη χώρα.

Στη Χιλή η οπλοφορία απαγορεύεται στους πολίτες. Μόνο στελέχη της αστυνομίας και του στρατού μπορούν να οπλοφορούν.

Ο άνδρας φορούσε κίτρινο γιλέκο πάνω από τα ρούχα. Μερικές ημέρες νωρίτερα, κάτοικοι στη Ρενιάκα, με παρόμοια κίτρινα γιλέκα, σχημάτισαν αλυσίδα ασφαλείας για να εμποδίσουν διαδήλωση.

Η χθεσινή συγκέντρωση σημαδεύτηκε από επεισόδια, καθώς διαδηλωτές έστησαν οδοφράγματα κι έβαλαν φωτιά σε καταστήματα. Η αστυνομία χρησιμοποίησε εκτοξευτήρες νερού υπό πίεση για να απωθήσει το πλήθος.

It is not Syria or Afghanistan. It is ???????? Chile, so they left Reñaca, Until we endure that this count government does not wear pants! International communism destroy country.The traitorous government, politic prepare their bolivarian constitution CHILEZUELA pic.twitter.com/s5QyuWRGSY

— ERICK????????Q????????SI LOS MSM CALLAN LAS REDES HABLAN (@Ericksurchile) November 11, 2019